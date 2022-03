Roses Defensiv-Optionen gegen Leipzig

Gegen RB Leipzig hat der BVB einige Möglichkeiten in der Defensive, Trainer Marco Rose hat die Wahl zwischen Dreier- und Viererkette.

Zwei Wochen Pause liegen hinter Borussia Dortmund, die Personalsituation hatte sich bereits vorher ein wenig entspannt. Beim Remis in Köln waren Manuel Akanji, Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Dan-Axel Zagadou zurückgekehrt, die ihren Rückstand nun allesamt aufgeholt haben dürften - Guerreiro und Akanji bekamen zudem Spielpraxis in ihren Nationalteams und konnten mehr Rhythmus aufnehmen. Auch Kapitän Marco Reus wird nach dreimaligem Fehlen zurück sein. Für Youssoufa Moukoko wird es dagegen nach seinem Muskelfaserriss eng.

Trotz der jüngsten Ausfälle von Nico Schulz und Felix Passlack (beide muskuläre Probleme) hat Coach Marco Rose vor dem prestigeträchtigen Duell mit RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder deutlich mehr Möglichkeiten - falls bis zur Partie kurzfristige Probleme ausbleiben.

Einiges wird dabei von der Grundordnung abhängen. Wegen einer Anfälligkeit über die Flügel, die auch zum Gegentreffer durch den FC führte, hatten Rose und sein Team während der Partie in Köln von einer Vierer- auf eine Dreierkette umgestellt und den Gastgebern damit den Zahn gezogen. Gegen die Sachsen, die mit drei Innenverteidigern und den gefährlichen Flügeln viel Druck erzeugen können, ist eine Fortführung der Dreierkette möglich, dann aller Voraussicht nach wie in Köln mit Emre Can, Hummels und Akanji.

Ein weiterer Vorteil: Links hätte Guerreiro mehr Möglichkeiten, seine Qualitäten im Spiel nach vorne auszuleben, rechts könnte ohne die verletzten Passlack und Thomas Meunier (Sehnenriss) ein etatmäßiger Offensiver wie Thorgan Hazard oder der zuletzt starke Marius Wolf auflaufen.

Ebenso möglich ist allerdings eine Viererkette, in der dann vermutlich Akanji und Hummels in der Mitte spielen würden. Allrounder Can könnte so als rechter Verteidiger auflaufen, der sich im Dreieraufbau aber neben die beiden fallen lassen könnte, während Guerreiro höher steht.