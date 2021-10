Roses Ajax-Lehren: "Die Kritik war berechtigt"

BVB-Trainer Marco Rose hat mit seiner Elf das Ajax-Debakel aufgearbeitet. Hätten einige Spieler besser gar nicht erst gespielt?

Als ihm die Pressekonferenz am Tag vor dem Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam fast ein wenig zu harmonisch geworden war, hatte Marco Rose am Beispiel Leverkusen daran erinnert, dass Fußballstimmungen schnell wieder umschlagen können. "Wir werden an Ergebnissen gemessen, Punkt, fertig, aus", hatte der BVB-Trainer gewarnt. "Wir müssen dranbleiben."

Es folgte ein 0:4 mit allem, was dazugehört. "Die Kritik, die aufkam, war berechtigt, die nehmen wir an, der stellen wir uns", betonte Rose nun am Freitag. "Wir müssen da jetzt einen Haken dran machen. Den Abend hat sicher keiner gewollt und gebraucht, aber er ist passiert. Dementsprechend ist jetzt wichtig, dass wir gut reagieren, weitermachen, die Situation annehmen. Um 20.59 Uhr (am Dienstag, Anm. d. Red.) sah die Welt ja noch anders aus, da haben wir noch über andere Dinge geredet."

"In Zweikämpfe reingehen und nicht zwei Meter vorher stehenbleiben"

Nach dem freien Mittwoch saß Rose am Donnerstag "ein gutes Stündchen" lang mit seiner Mannschaft zusammen und versuchte dabei, "einen guten Mittelweg zu finden zwischen inhaltlichem Aufarbeiten und emotionalen Momenten, in denen man schon sagt, was gefehlt hat". Und das war ja nicht gerade wenig. Nach dem frühen 0:1 "haben wir uns komplett den Schneid abkaufen lassen und sind nie mehr ins Spiel zurückgekommen".

Roses Lehren lauteten, "dass wir besser auf Widerstände reagieren müssen; dass wir mutig bleiben müssen und uns trotzdem zeigen, auch wenn der Gegner sehr aggressiv, intensiv presst; dass man die Situationen, in denen man die Chance hat, ein Zeichen zu setzen, auch nutzt, um ein Zeichen zu setzen, und sich nicht auffressen lässt". Und dass man "in Zweikämpfe reingeht und nicht zwei Meter vorher stehenbleibt".

Rose weiß: "Wir müssen eine Reaktion zeigen"

Er wolle keinesfalls Ausreden suchen, trotzdem spielten dabei auch "ein paar Dinge drumherum eine Rolle", sagte Rose: "Ein paar Jungs sind angeschlagen in dieses Spiel gegangen." Prompt hat sich die personelle Lage "noch mal verschärft" - weil einige besser gar nicht erst gespielt hätten? Als Rose am Freitag nach dem Comeback-Plan bei Dan-Axel Zagadou gefragt wurde, warnte er jedenfalls davor "zu überpacen" mit dem Zusatz: "Möglicherweise ist uns das in Amsterdam schon ein bisschen auf die Füße gefallen."

Findet der BVB am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Arminia Bielefeld ohne Erling Haaland, Thomas Meunier, Nico Schulz & Co. zurück in die Spur? "Wir müssen eine Reaktion zeigen", weiß Rose, der "nicht rumjammern", sondern vielmehr "ein Stück enger zusammenrücken" will. "Die Jungs haben diese Saison schon gezeigt, dass sie mit Widerständen umgehen können."