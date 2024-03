Roses Ärger über VAR Schlager: "Schwach und willkürlich"

RB Leipzig büßte beim 0:0 gegen Mainz 05 wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation ein. Trainer Marco Rose hadert einmal mehr mit der Chancenverwertung - und dem Videoassistenten

Gleich zweimal nahm Rose in seiner Analyse des 0:0 gegen Mainz das Wort grotesk in den Mund. Es wäre nach dem Spielverlauf "grotesk" gewesen, hätte Leandro Barreiro in der 88. Minute die erste und einzige Mainzer Torchance zum Lucky Punch gegen die drückend überlegenen Gastgeber genutzt. Und als "grotesk" bezeichnete er auch die Leistung des Schiedsrichter-Gespanns, nicht die des Referees Frank Willenborg, sondern die des Video-Assistenten Daniel Schlager im Kölner Keller. "Der Schiedsrichter hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht, aber was da im Hintergrund gelaufen ist, verstehe ich nicht, tut mir leid", sagte Rose und fügte hinzu: "Das war schwach, nicht nachvollziehbar, willkürlich."

Das er grundsätzlich kein Freund des VAR ist, hat Rose in der Vergangenheit schon mehrfach erklärt. Gleich drei strittige Szenen zählte er nun am Samstag als "Wasser auf meinen Mühlen" auf. In der achten Minute schaltete sich Schlager erstmals ein, als der Mainzer Verteidiger Andreas Hance-Olsen eine Hereingabe von Lois Openda aus kurzer Entfernung zur Ecke geklärt und der VAR ein Handspiel gewittert hatte. Obwohl schon ein erster Blick auf die Zeitlupe offenlegte, dass dem Norweger der Ball an die Hüfte gesprungen war, wurde Willenborg vom VAR zur persönlichen Überprüfung der Szene an den Spielfeldrand gebeten. "Wir haben nach 30 Sekunden gesehen, dass es kein Handspiel war. Der VAR hat gefühlte vier Minuten gebraucht, um das auf Strecke zu bringen", monierte der Leipziger Coach.

Und dann meldet er sich in einer Situation, wo kein Mensch weiß, warum. Marco Rose

Roses Vorwurf der Willkür handelte sich Schlager ein, weil er sich nach einem Zweikampf von Xaver Schlager gegen Jonathan Burkhardt in der 90. Minute einschaltete, zuvor aber in der 61. Minute bei einer ähnlich strittigen Elfmeter-Entscheidung auf der anderen Seite untätig geblieben war. Da wurde Xavi von Sepp van den Berg zu Fall gebracht, Rose wertete dies als "klaren Elfmeter". In der Tat hätten sich die Mainzer über einen Elfmeterpfiff nicht beschweren dürfen, wenngleich die TV-Bilder nicht eindeutig belegten, ob die Aktion des Niederländers innerhalb oder außerhalb des Strafraums begonnen hatte.

Poulsen vom Verletzungspech erwischt

"Und dann meldet er sich in einer Situation, wo kein Mensch weiß, warum, weil es einfach kein Foul von Xaver war", urteilte Rose über den kontrovers diskutierten Zweikampf des Leipziger Mittelfeldspielers mit Burkhardt kurz vor Spielende. Willenborg blieb nach dem VAR-Eingriff beim Betrachten der Bilder bei seiner ursprünglichen Ansicht, dass Burkhardt seinen Fuß in Schlagers Bewegung gestellt hatte und es deshalb nicht für einen Strafstoß reichte. Eine Entscheidung, die Schlager nach dem Spiel naturgemäß als richtig und Burkhardt als falsch einschätzte. Der Mainzer Coach Bo Henriksen urteilte treffend: "Er kann Elfmeter geben oder auch nicht."

Besonders bitter aus Leipziger Sicht endete die Partie für Yussuf Poulsen. Der in der 68. Minute eingewechselte Stürmer zog sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wird bis auf weiteres ausfallen.