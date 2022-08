Rosens Eloge auf Kabak

Hoffenheim gewinnt das dritte Spiel in Folge, das zweite zu null. Auch dank der lange vermissten Robustheit.

Es war die größte Baustelle, die die Hoffenheimer erkannten und zu schließen hatten. Die hohe Anfälligkeit in der Defensive, die in der Vergangenheit immer wieder die guten Offensivleistungen trübten oder gar zunichtemachten. Mehr Körperlichkeit, mehr Durchsetzungsvermögen, mehr Lufthoheit galt es zu erreichen mit der entsprechenden Personalpolitik. Dieses Defizit scheint die TSG erkennbar abgemildert zu haben.

"Was mir unheimlich gut gefällt, und ich glaube, da sieht man schon einen Entwicklungsschritt: Bei solchen Spielen war oftmals zittern angesagt", erinnert sich denn auch Manager Alexander Rosen ungern zurück an wacklige Vorstellungen, die trotz fußballerischer Überlegenheit dann doch nicht gewonnen oder gar verloren wurden. Auch das Duell mit Augsburg blieb ein enges, allerdings mehr wegen ausgelassener Chancen vorne als wegen Nachlässigkeiten hinten. "Wir haben keine klare Torchance zugelassen", stellte Rosen zufrieden fest und sah deshalb auch den knappsten aller Siege zu keiner Zeit gefährdet.

"Da sieht man, was Kabak für eine Wirkung hat auf unser Spiel"

Im ersten Heimspiel gegen Bochum (3:2) hatte das noch anders ausgesehen. Da hatte die TSG eine viel zu zaghafte Startphase hingelegt, war eher zurückgewichen und hatte sogar einen 0:2-Rückstand zugelassen. Die alte Krankheit schien wieder ausgebrochen zu sein. Doch seither zeigen die Kraichgauer eine verlässliche Stabilität. Die Partie gegen den VfL wurde noch umgebogen, danach in Leverkusen ohne Gegentor gewonnen (3:0) und nun auch Augsburg. "Wir haben den Gegner vom eigenen Tor weggehalten, keine Großchance zugelassen und zu Null gespielt, das ist ganz wichtig", betonte Trainer André Breitenreiter, "das sind sehr wertvolle Siege". Rosen benennt dabei einen bedeutenden Faktor. "Da sieht man, was Ozan Kabak für eine Wirkung hat auf unser Spiel, an Präsenz, an Körperlichkeit, an Zweikampfstärke und an Ruhe, das ist wirklich unfassbar", schwärmte Rosen, "da haben wir einen fehlenden Link, den wir in der Vergangenheit immer gesucht haben, gefunden für unser Spiel."

Rosen: "Es ist eine sehr spannende Phase"

Mit den ebenfalls neu geholten Innenverteidigern Stanley Nsoki und Eduardo Quaresma scheint die Defensive, in der sich nun auch Kevin Akpoguma wirkungsvoll einbringt, gut aufgestellt. Möglicherweise aber schlägt die TSG in der Offensive noch mal zu. Es ist eine sehr spannende Phase“, so Rosen, "wir müssen nicht um jeden Preis, wir haben das Gefühl, dass wir mit diesem Kader gut in die Saison gehen können. Aber Ihlas Bebou ist schon ein Kracher - wenn so einer länger ausfällt, gehört es zur Pflicht, in einem Markt, der zu viele Spieler hat, zu schauen, ob es da noch eine Option gibt."