Rosens Bilanz: Zwischen Verschlankung, Perspektive und Restrisiko

Fünf Profis hat die TSG Hoffenheim abgegeben in der Januartransferperiode und von extern nur einen Mann dazu geholt. Die Verschlankung des Kaders ist nachvollziehbar, doch ein Restrisiko bleibt.

Dass die Kraichgauer mit Kevin Vogt ihren verlässlichsten Innenverteidiger der Vorrunde zum 1. FC Union abgegeben haben, könnte ihnen im schlimmsten Fall noch auf die Füße fallen. Wenngleich die Beweggründe des Transfers sehr nachvollziehbar waren, wie Alexander Rosen erklärt. "Er ist ein sehr verdienter Spieler, aber auch ein Spieler, der zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere eine große Chance sah mit einem langfristigen Vertrag und der dann auch klar und deutlich zu verstehen gab, dass er das Abenteuer TSG für sich beendet sieht", sagte der Sportgeschäftsführer in den Vereinsmedien.

Nun ist es natürlich so, dass die TSG ohnehin ein Überangebot an Innenverteidigern hatte, defensiv aber dennoch nicht immer stabil stand. Aktuell springt zwar Stanley Nsoki in die Bresche, doch der Franzose erwies sich bislang nicht als die große Konstante. Dass Vogts Abgang bei aller Nachvollziehbarkeit ein Risiko birgt, ist vor allem auf eine Fehleinschätzung im vergangenen Sommer zurückzuführen. Damals nahmen die Hoffenheimer die stolze Summe von 12,3 Millionen Euro für einen dann doch limitierten Innenverteidiger wie Attila Szalai in die Hand, der bislang sportlich keine Rolle spielte. Entsprechend gab Rosen ihn nun leihweise zum SC Freiburg ab, zumal der Ungar Spielpraxis mit Blick auf die EM benötigt.

Nsoki und Szalai werden von "Rogon" beraten

Schon im Vorjahr hatte die TSG eine ähnliche Summe in Nsoki gesteckt, einen wie Szalai linksfüßigen Verteidiger. Vielleicht rentiert sich diese Investition nun mit Verzögerung. Pikantes Detail dabei: Sowohl Nsoki als auch Szalai werden von der Agentur "Rogon" beraten, deren Mitgründer Roger Wittmann bekanntlich beste Drähte zu TSG-Hauptgesellschafter Dietmar Hopp pflegt.

Mehr Spielzeit sind auch die schlagenden Argumente für die Ausleihen von Joshua Quarshie (Fortuna Düsseldorf), Diadie Samassekou (FC Cadiz) und Julian Justvan (Darmstadt 98). Letzterer hat Rosen "unter der Bedingung zugestimmt, dass wir die Position mit David Jurasek mindestens gleichwertig besetzen können". Der Tscheche wiederum ist von Benfica ausgeliehen und erweitert als klassischer Linksverteidiger die Optionen für eine Viererkette.

Vogt-Risiko könnte durch Jurasek minimiert werden

Funktioniert diese neue Grundordnung, wäre auch das Vogt-Risiko minimiert. Die einst teure Investition Samassekou hat sich aus heutiger Sicht nicht wirklich gerechnet. Ob die Vertragsverlängerung anno 2022 vor der damaligen Leihe zu Olympiakos Piräus sinnvoll war, wird die Cadiz-Leihe nun zeigen. Spielt er sich in La Liga in den Vordergrund, darf man womöglich noch auf eine kleine Ablöse hoffen.

Ein gefühlter Neuzugang ist Dennis Geiger, der nach siebenmonatiger Verletzungspause wieder im Teamtraining ist und dem Rosen "mit der nötigen Zeit eine wichtige Rolle in den kommenden Spielen" zutraut. Zudem haben die Verantwortlichen dem U-17-Weltmeister Max Moerstedt mit der Berufung zu den Profis eine gute Perspektive aufgezeigt. Er ist sozusagen der zweite interne Neue, der hineinschnuppern, aber keinesfalls überfrachtet werden soll, was durch das breite Offensivaufgebot gesichert ist.

Das Thema Adams bleibt schwierig

Ärgerlich aus Hoffenheimer Sicht: Einmal mehr ist eine Transferperiode vergangen, in der es nicht gelungen ist, den einst für eine stolze Summe von YB Bern verpflichteten Kasim Adams erfolgreich ins Schaufenster zu stellen, der sportlich seit Jahren keine Rolle mehr spielt.