Rosenlöcher verlängert in Aue

Linus Rosenlöcher wird auch in der kommenden Spielzeit für den FC Erzgebirge Aue auflaufen. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger, der 2022 vom 1. FC Nürnberg zum FCE wechselte und dort in bislang 47 Drittliga-Partien auf dem Platz stand, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2025. Aktuell arbeitet Rosenlöcher nach einer Knie-OP an der Rückkehr auf den Platz.