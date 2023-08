Rosenlöcher muss pausieren - Aue dankt RWE

Mit einer durchaus längeren Ausfallzeit war beim FC Erzgebirge Aue nach Linus Rosenlöchers in Essen erlittener Knieverletzung gerechnet worden. Doch der Ex-Nürnberger hatte offensichtlich Glück im Unglück.

Am vergangenen Sonntag nach Essen (990 Kilometer hin und zurück), am Samstag nach Lübeck (1140 km): Aues Spieler sitzen diese Woche insgesamt mehr als einen Tag lang im Bus - die ersten 14 Stunden sind geschafft, die zweiten 14 stehen an.

Doch bei der zweiten Reise fehlt Linus Rosenlöcher (22), der beim 1:1 in Essen im Rasen hängenblieb und sich das rechte Knie verdrehte. Bei einer MRT-Untersuchung am Montag noch in Essen (FCE-Sportdirektor Matthias Heidrich: "Wir bedanken uns bei Rot-Weiss für die Mithilfe und Unterstützung") wurde zumindest die schlimmste Diagnose ausgeschlossen: Es ist nichts im Knie gerissen. Dennoch muss der ehemalige Nürnberger, der sowohl gegen Ingolstadt (1:0, kicker-Note 2,5) als auch in Essen (1:1, 3,0) eine gute Leistung zeigte, pausieren.

Jakob übernimmt

Rosenlöchers Position in Essen und auch beim 2:1-Heimsieg gegen den SV Sandhausen unter der Woche - hier glänzten insbesondere Aues Rohdiamanten - übernahm Kilian Jakob (25). Mit ihm ist auch Samstag in Lübeck zu rechnen.