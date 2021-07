Rosen: "Wir sind besser als Platz 11"

Hoffenheims Manager Alexander Rosen geht optimistisch und mit einigen Erwartungen an die Mannschaft in die neue Saison.

Aus dem Hoffenheimer Trainingslager in Rottach-Egern berichtet Michael Pfeifer

Mit einiger Zufriedenheit beobachtet Alexander Rosen derzeit das Treiben auf den Trainingsplätzen in Rottach-Egern. "Da ist richtig Feuer drin", stellt der 42-Jährige fest. Nur ein kleines von vielen Indizien für eine reibungslosere und erfolgreichere Saison als die abgelaufene, hofft Rosen. "Ich gehe fest davon aus, dass das, was uns letztes Jahr an Fremdeinschlägen widerfahren ist, einfach nicht mehr passiert. Das war außergewöhnlich", sagt Hoffenheims Manager, zudem habe die TSG "eine internationale Saison erlebt, zudem die erste eines jungen Cheftrainers, da ist einiges auf uns eingeprasselt."

Wir sind jetzt ein Jahr zusammen, völlig anders als letztes Mal hier am Tegernsee. Das alles macht mich optimistisch. Alexander Rosen

Zwar gab es mit der Corona-Erkrankung von Diadie Samassekou schon wieder den ersten Einschlag, dennoch hoffen die Kraichgauer auf eine ungestörte Vorbereitung, auf die nun ein Jahr eingespielte Gruppe und auf mehr Trainingszeiten ohne die Europacuptermine. "Das führt automatisch dazu, dass wir über eine längere Zeit mit einem stärkeren Kader und mehr Konkurrenzkampf die Dinge, die uns gefehlt haben, ausgleichen", erwartet Rosen, "höherer Konkurrenzdruck, höhere Trainingsqualität, weniger Belastung – allein deswegen werden wir uns bei nahezu gleichem personellen Bestand steigern."

"An beiden Enden des Spielfeldes brauchen wir noch mehr Matchwinner"

Und deshalb sei mit Hoffenheim auch wieder zu rechnen beim Kampf um die begehrten Plätze in der oberen Tabellenhälfte. "Deswegen sage ich auch aus einer leichten Unzufriedenheit heraus: Wir sind besser als Platz 11. Wir können richtig kicken und wollen angreifen. Ich habe das Gefühl, die Jungs wollen was gutmachen", so Rosen, "das entwickelt eine Energie in der Gruppe. Wir sind jetzt ein Jahr zusammen, völlig anders als letztes Mal hier am Tegernsee. Das alles macht mich optimistisch."

Auch inhaltlich haben sie bei der TSG Defizite erkannt, die es auszumerzen gilt, um das Spiel wirkungsvoller und die Ergebnisse stabiler zu gestalten. "Wir haben uns die fünft- oder sechstmeisten Chancen herausgespielt, hatten aber die schlechteste Verwertung – und gleichzeitig hatten wir die größte Effizienz der Gegner gegen uns", erklärt Rosen, "an beiden Enden des Spielfeldes brauchen wir noch mehr Matchwinner. Tore verändern den Spielverlauf, und wir haben zu oft Tore liegenlassen."

Die Ketten werden geschult

Also feilt Trainer Sebastian Hoeneß an den Abläufen vor beiden Toren. "Kettenschulung und direkte Torverteidigung", stehen, so Rosen, ebenso auf dem Stundenplan wie das Offensivspiel. "Wir müssen mehr Tiefe ins Spiel bringen", fordert Rosen, "das ist eine anspruchsvolle Disziplin. In Perfektion gespielt von Manchester City, unfassbar, wie die die Gegner auseinanderschrauben. Das sind die Ansätze. Nicht noch eine Verlagerung, sondern in die Tiefe gehen und Anschluss schaffen." Gerade an die letzte Saisonphase mit sieben Spielen ohne Niederlage soll angeknüpft werden. "Diese Power, Angriffswellen und Dominanz sowie ein verbessertes Gegenpressing, dafür wollen wir stehen", versichert Rosen, "und das können unsere Jungs, das haben sie in Fleisch und Blut."