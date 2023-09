Rosen ist jetzt dienstältester Sportchef der Liga

Seit gut zehn Jahren lenkt der 44-Jährige die sportlichen Geschicke der TSG Hoffenheim und ist in der Gilde damit bereits am längsten in der Verantwortung. Das dokumentiert die Fluktuation in der Bundesliga auch auf dieser Position.

Gerade mal 44 Jahre alt ist Alexander Rosen und dennoch bereits ein Routinier in seinem Job. Das liegt einerseits am frühen Diensteintritt des Hoffenheimer Sportchefs, der im April 2013 als damals erst 33-Jähriger in die Verantwortung kam. Andererseits an der erstaunlichen Fluktuation in dieser Funktion in der Bundesliga. Denn nach dem Rückzug von Stefan Reuter in dieser Woche in Augsburg ist Rosen, der erst in diesem Sommer zum "Geschäftsführer Sport" befördert worden war, nunmehr der dienstälteste Sportchef in der Bundesliga.

Da kann nur noch Jochen Saier von SC Freiburg mithalten. Der 45-Jährige kam ebenfalls im April 2013, aber 20 Tage nach Rosen ins Amt. Beide aber stehen zumindest auf dieser Position für Konstanz, zumindest im Kraichgau und im Breisgau. Der drittplatzierte Frank Baumann liegt bereits drei Jahre zurück, der 47-Jährige startete im Mai 2016 bei Werder Bremen. I

mmerhin auf gut fünf, zudem sehr erfolgreiche Jahre blickt Oliver Ruhnert (51) bei Union Berlin zurück, Carsten Wehlmann vom Aufsteiger Darmstadt leitet seit viereinhalb Jahren die Geschicke bei den Hessen und komplettiert die Top 5, von denen allein Rosen durchgehend in der 1. Liga tätig war. In Martin Schmidt (56) in Mainz (seit Dezember 2020) und Markus Krösche (42) in Frankfurt (seit Sommer 2021) erschöpfen sich dann schon die Kandidaten, die noch vor 2022 ihren Job antraten.

Hohe Fluktuation in der Bundesliga

Es ist ein schnelllebiges Geschäft, nicht nur auf den Trainerstühlen. So wechselten etwa die Bayern in München innerhalb Rosens Amtszeit gleich dreimal die Verantwortlichen von Matthias Sammer über Hasan Salihamidzic nun zu Christoph Freund. Dortmund beließ es bei zweien, Michael Zorc und Sebastian Kehl. Dagegen tauschten etwa der 1. FC Köln oder der VfL Wolfsburg die Besetzung jeweils gleich viermal. Beim FC waren und sind seither Jörg Schmadtke, Armin Veh, Horst Heldt und aktuell Christian Keller im Amt, beim VfL Klaus Allofs, Olaf Rebbe, Schmadtke und nunmehr Marcel Schäfer.

In Hoffenheim ist Rosen unterdessen bereits viel länger aktiv, zuvor allerdings in unterschiedlichen Rollen. Von 2009 an ließ der Innenverteidiger seine aktive Laufbahn in der 2. Mannschaft der TSG ausklingen, ehe er ab dem 7. November 2010 die Leitung der Hoffenheimer Nachwuchsakademie übernahm.