Rosen hofft zum Jubiläum auf einen Feier-Tag

Unter seiner Verantwortung erlebte Hoffenheim seine Blütezeit, muss aktuell aber um den Klassenverbleib bangen. Kann Alexander Rosen bei seinem Jubiläum feiern?

Das wird eine in zweifacher Hinsicht denkwürdige Dienstreise für Alexander Rosen, wenn am Sonntag seine TSG bei Werder Bremen antritt. Exakt an diesem Tag jährt es sich zum zehnten Mal, dass der damals erst 33-jährige Leiter der Hoffenheimer Nachwuchsakademie in die Verantwortung bei den Profis befördert wurde. Das ist eine in diesem schnelllebigen Geschäft bemerkenswerte Zeitspanne, die Rosen ligaweit mittlerweile schon auf Rang zwei vermerkt. In der Bundesliga ist von seinen Kollegen lediglich Augsburgs Stefan Reuter noch ein gutes Vierteljahr länger im Amt, drei Wochen zurück liegt Freiburgs Jochen Saier, drei Jahre gleich der Viertplatzierte Frank Baumann bei Werder.

In Bremen dürften Rosen zudem Erinnerungen einholen an den vorigen Abstiegskampf der TSG 2016. In jenem Frühjahr hatte Rosen den erst 28 Jahre alten Julian Nagelsmann vorzeitig zum Cheftrainer befördert. Die erste Station des Tabellenvorletzten auf dem Weg zum Klassenerhalt führte damals nach Bremen, wo der Debütant beim 1:1 seinen ersten Punkt verbuchte.

Wir sind mitten in einer sehr anspruchsvollen Phase, aber ich habe eine absolute Überzeugung in mir, dass wir es schaffen werden. Alexander Rosen

Auch diesmal wäre es angebracht, zu punkten an der Weser, damit der zuletzt errungene Heimsieg gegen Hertha BSC nicht verpufft und sich die Lage im Tabellenkeller erneut zuspitzt. "Wir sind mitten in einer sehr anspruchsvollen Phase, aber ich habe eine absolute Überzeugung in mir, dass wir es schaffen werden. Die Mannschaft ist intakt, das Trainerteam mit Rino an der Spitze geht mit viel Energie voran, und ich nehme trotz der Umstände eine stetig wachsende Stabilität und einen großartigen Zusammenhalt wahr", erklärte Rosen im Rahmen seines Dienstjubiläums im Vereinsmagazin der TSG, "ich nehme seit Wochen wahr, dass sich etwas tut im Klub - auf dem Trainingsplatz, in der Geschäftsstelle, im Umfeld. Es ist Zusammenhalt und es ist Glaube da, die Situation wird anerkannt und akzeptiert. Das ist die Basis, um da wieder herauszukommen. Nach dem Sieg gegen Hertha BSC ist unser aller Aufgabe, nun dauerhaft Leistung und Ergebnis übereinzubringen, um dann von August an in unsere 16. Bundesliga-Saison starten zu können."

Dann wäre auch die dritte Krise in Rosens Amtszeit erfolgreich gemeistert. In der ersten, noch von seinen Vorgängern verschuldeten, hatte er gemeinsam mit Trainer Markus Gisdol 2013 den abstiegsgeweihten Klub doch noch zum Klassenerhalt geführt. Später erlebte der Klub im Kraichgau in der Ära Rosen seine Blütezeit. "Wir haben in den sechs Spielzeiten zwischen 2016 und 2022 fünfmal wirklich bis zum Schluss um Europa gespielt, uns sogar dreimal qualifiziert", verweist der 43-Jährige stolz auf die erfolgreichste Phase, in der die TSG zweimal die Europa League und einmal sogar die Champions League erreichte, "wir haben hier alle zusammen Geschichte geschrieben. Das ist eine wahnsinnige Bilanz, eine coole Story für den mit Abstand kleinsten Standort der Liga."

Unter Rosen die erfolgsreichste Transferbilanz der Bundesliga

Finanziell eher ein Mittelständler hat die TSG unter Rosens Führung zudem die mit Abstand erfolgsreichste Transferbilanz der Bundesliga in diesen zurückliegenden zehn Jahre vorzuweisen. Dabei stehen Ausgaben in Höhe von 195,6 Millionen Euro satten Einnahmen von 371,1 Millionen Euro gegenüber, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vollumfänglich fließenden 40 Millionen für den Transfer von Georginio Rutter zu Leeds United eingerechnet. Damit erwirtschaftete Rosen einen Transferüberschuss von 175,6 Millionen Euro und liegt damit im Ranking der zehn in diesem Zeitraum permanent der Bundesliga zugehörigen Klubs weit vor Borussia Dortmund (92,4 Mio.), Mainz 05 (52 Mio.) und Eintracht Frankfurt (43,1 Mio.), die auf den nächsten Plätzen folgen. Übrigens die einzigen vier Vereine mit einer positiven Bilanz. Es folgen mit mehr oder wenig großen Defiziten Leverkusen (-4 Mio.), Augsburg (-37,3 Mio.), Gladbach (-41,2 Mio.), Hertha BSC (-45,7 Mio.), Wolfsburg (-161,6 Mio.) und der sportliche Branchenprimus Bayern München (-268,9 Mio.).

Rosen: "Es kann schlicht nicht alles richtig gewesen sein, aber das ist es nie"

Rosens Toptransfers überstrahlen unterm Strich also die naturgemäß ebenso aufgelaufenen Flops, wie etwa in den Fällen von Kasim Adams (8,5 Mio.), Jacob Bruun Larsen (9 Mio.), Stanley Nsoki (12 Mio.), Diadie Samassekou (12 Mio.) oder Joshua Brenet (3,5 Mio.), um einige zu nennen, bei denen finanzieller Aufwand und sportlicher Ertrag nicht im Einklang waren oder sind. Auch auf der Trainerposition ringt die TSG seit Nagelsmann um eine dauerhaft erfolgreiche Lösung. "Es kann schlicht nicht alles richtig gewesen sein, aber das ist es nie. Das ist mir bewusst. Aber man darf sich auch nach Fehlentwicklungen weder dauerhaft selbst demontieren noch sollte man in der Vergangenheit oder im Konjunktiv leben. Ich reflektiere mich, aber ich muss am nächsten Tag auch die nächste Entscheidung treffen", sagt Rosen, dessen Status und Position angesichts der aktuellen Misere gelitten haben, "man tut sich manchmal keinen Gefallen, wenn man Entscheidungen mit großer Zeitverzögerung wieder und wieder bewertet. Es geht immer um den Moment, in dem diese Entscheidungen getroffen wurden. Wichtig ist, dass man sie damals mit bestem Wissen und Gewissen sorgfältig geprüft und aus voller Überzeugung getroffen hat."

Im vergangenen Sommer hat sich Rosen erneut für Hoffenheim entschieden und seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Vor wenigen Wochen hat er sich für Matarazzo Pellegrino und den zweiten Trainer dieser Saison entschieden, auch dessen Vertrag läuft bis 2025. Nur als Erstligist haben beide eine Zukunft bei der TSG.