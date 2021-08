Rosen-Diät für Hoffenheim

Die TSG treibt die von Coach Sebastian Hoeneß geforderte Verschlankung des Kaders voran. Doch es sind noch nicht alle überflüssigen Kader-Pfunde abgespeckt.

Schon zum Start des Trainingslagers in Rottach-Egern hatte Trainer Sebastian Hoeneß einen dringenden Wunsch hinterlegt: "Ich möchte einen schlanken Kader haben, in dem jeder Spieler die Chance hat, Spielzeit zu bekommen." Es wurde ein zähes Unterfangen, doch zuletzt zeigte der Diät-Kurs von Manager Alexander Rosen zunehmend Wirkung. Die Verschlankung des Hoffenheimer Kaders schreitet voran. Fünf Profis weniger hat Hoeneß mittlerweile in seinem Aufgebot. Vier Profis wurden ausgeliehen, Innenverteidiger Justin Hoogma (23) nach Fürth, Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis (27) nach Bochum, Sturmtalent Maximilian Beier (18) nach Hannover und Mittelfeldspieler Ilay Elmkies (21) nach Mödling in Österreich.

Mit Belfodil ist der erste Verkauf geglückt

Nun ist Rosen auch der erste Verkauf geglückt auf dem in Pandemiezeiten enorm anspruchsvollen Transfermarkt. Mit Ishak Belfodil, der für eine Basisablöse von 500.000 Euro zu Hertha BSC wechselt, haben sich die Kraichgauer einer schwierigen Personalie und eines potenziellen Unruheherds entledigt. Der 29-Jährige hatte nach seiner schweren Kreuzbandverletzung nie mehr das alte Niveau erreicht und spielte in den Planungen nicht mehr die von ihm erhoffte und erwartete Rolle.

Doch damit sind noch nicht alle überflüssigen Kader-Pfunde abgespeckt. Noch immer stehen 26 Feldspieler auf der Liste. Vor allem Joshua Brenet und Kasim Adams sollen noch abgegeben werden. Dem Vernehmen nach soll der Niederländer nun in der U 23 zum Einsatz kommen, um potenzielle Interessenten von seiner Fitness und Form zu überzeugen. Gut möglich, dass Außenverteidiger Brenet die TSG dann kurz vor der Schließung des Transferfenster doch noch verlässt.

Ob das auch bei Adams gelingt, ist offen.

Mit einem prominenten Abgang wurde und wird indes schon länger gerechnet, doch noch immer hat sich der anbahnende Transfer von Florian Grillitsch zur interessierten AC Mailand nicht verwirklicht. Auch da wird nun die Zeit knapp.

Es soll noch ein Offensivdribbler kommen

Schließlich will sich die TSG qualitativ auch noch mit Zugängen verstärken und den Kader wieder anfüttern. Neben dem weiter umworbenen Innenverteidiger Chris Richards vom FC Bayern soll auch noch ein Offensivdribbler geholt werden.