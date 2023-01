Rutter trainiert für sich - "Es gibt ein gewaltiges Interesse"

Am Samstag berichtete der kicker exklusiv über das Bemühen von Leeds United um Georginio Rutter. TSG-Manager Alexander Rosen spricht nun gar von mehreren Klubs, die den 20-Jährigen wollen.

Aus Hoffenheims Trainingslager in Albufeira (Portugal) berichtet Michael Pfeifer

Auch am Sonntagvormittag absolvierte Georginio Rutter nur das Aufwärmprogramm im Kreise der Kollegen, um sodann ein individuelles Programm abzuspulen. Manager Alexander Rosen erklärt, warum: "Georgi ist mit einem großen Thema konfrontiert, das ihn intensiv beschäftigt. Er ist ein sehr junger Mann und deshalb ist es nur allzu verständlich, dass ihn die aktuelle Situation beschäftigt. Von unserer Seite geht es an dieser Stelle um einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem jungen Menschen und so haben wir entschieden, dass er derzeit nicht vollumfänglich mit der Mannschaft trainieren sollte."

Natürlich steckt eher ein gutes Stück Prophylaxe in dem Thema, eine Verletzung Rutters käme gerade im jetzigen Stadium enorm ungelegen. Und so bestätigt Rosen, dass Rutter im Fokus sogar mehrerer Interessenten steht. "Natürlich gibt es an einem derartig talentierten Spieler nicht erst seit gestern ein gewaltiges Interesse. Für diese Erkenntnis muss man kein Experte sein. Aktuell gibt es mehr als nur einen Klub, der sich intensiv um den Spieler bemüht", versichert der 43-Jährige.

Nach kicker-Informationen soll sich vor allem Premier-League-Klub Leeds United um den 20 Jahre alten Franzosen bemühen, der demnach unmittelbar vor dem nächsten großen Schritt in seiner noch jungen Karriere steht. Im Februar vor zwei Jahren hatte die TSG das Talent für 750.000 Euro von Stade Rennes verpflichtet. Die Ablöse floss, weil der eigentlich für den folgenden Sommer beschlossene, ablösefreie Wechsel vorgezogen worden war, um Rutter ein halbes Jahr unter erschwerten Bedingungen im alten Verein zu ersparen.

"Wir reden hier nicht über ein Möbelstück"

Jetzt könnte der schussgewaltige Linksfüßer, der sich in Windeseile bei der TSG etablierte und dessen Vertrag noch bis 2026 datiert ist, erneut vorzeitig zu gehen. "Letztlich müssen wir entscheiden, was für die TSG Hoffenheim unter den gegebenen Umständen das Beste ist", erklärt Rosen, "dabei gilt es aber auch die Gedanken von Georginio und seinem Umfeld miteinzubeziehen, denn schließlich reden wir hier nicht über ein Möbelstück, sondern über die Zukunft eines jungen Menschen."

Aktuell sprechen die Marktlage und die ergriffenen Maßnahmen des Klubs jedenfalls für einen kurz bevorstehenden Transfer. Ob zu Leeds United oder woandershin. Dann würde sich für die TSG die Frage stellen, ob die sicherlich reichlich fließenden Einnahmen in einen weiteren Stürmer zu reinvestieren sind. Schließlich ist Jacob Bruun Larsen bis auf Weiteres verletzt und bei Ihlas Bebous Knie besteht ein latentes Restrisiko. Zuletzt hatten sich die Kraichgauer bereits mit dem Dänen Kasper Dolberg verstärkt.