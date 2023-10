Rose: "Wir werden nicht die weiße Flagge hissen"

Am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hat RB Leipzig im zweiten Gruppenspiel der Champions League Manchester City zu Gast. Das letzte Duell mit dem Titelverteidiger soll dabei keine Rolle mehr spielen. Verzichten muss Trainer Marco Rose auf Benjamin Henrichs.

Der 14. März 2023 war wenig überraschend ein Thema am Dienstag bei der Spieltags-Pressekonferenz. Damals hatte RB Leipzig im Etihead Stadium zu Manchester gegen den späteren Sieger der Königsklasse im Achtelfinal-Rückspiel nach einem 1:1 im Hinspiel eine derbe 0:7-Abfuhr erhalten. Beim insgesamt fünften Duell mit den Citizens soll die Klatsche aus dem Frühjahr allerdings keine Rolle mehr spielen. "Das war nicht in meinem Repertoire", sagte Marco Rose auf die Frage, ob das 0:7 noch Teil seiner Motivations-Strategie gewesen sei, "das ist Geschichte." Mittlerweile sei "eine neue Saison", so der Leipziger Coach, "und wir sind ordentlich drauf".

Die gute Verfassung soll RB helfen, um beim Kräftemessen mit der derzeit vielleicht besten Mannschaft Europas nicht ins Hintertreffen zu geraten. Denn wie sagt Rose: "Wir wissen, was auf uns zurollt." Kapitulieren werden die Sachsen vor dem Starensemble von Trainer Pep Guardiola jedoch nicht. "Wir werden nicht die weiße Flagge hissen", stellt Rose klar. RB will dem Titelverteidiger die Stirn bieten, "Energie aufs Feld bringen und anpacken". Allen bei RB ist indes klar, "dass wir leiden werden müssen" (Rose). Schon im letzten Liga-Heimspiel gegen den FC Bayern München (2:2) habe es Phasen gegeben, "in denen wir ein bisschen tiefer stehen mussten", sagt Yussuf Poulsen. Und der Stürmer rechnet auch gegen City mit Phasen, in denen der Gegner viel Ballbesitz hat. "Man muss diese Phasen akzeptieren", sagt der 29-Jährige, "und man muss sie so kurz wie möglich halten".

Dass die Aufgabe gegen City unabhängig vom Ballbesitz wahrscheinlich zu den derzeit größten des internationalen Fußballs zählt, ist allen klar. "Wir brauchen eine Topleistung", betont Rose, "und ein Quäntchen Glück." So wie die englischen Klubs Newcastle United und Wolverhampton Wanderers, die Manchester City im League Cup und in der Premier League zuletzt jeweils eine Niederlage beibrachten. Und Mut kann Roses Team auch die Heimbilanz der Leipziger in der Königsklasse gegen den aktuellen englischen Meister geben. Im Gruppenphasen-Heimspiel am 7. Dezember 2021 siegte RB 2:1, das Achtelfinal-Hinspiel der vergangenen Saison endete wie gesagt 1:1.

Personell hat Rose für die Partie am Mittwochabend vor ausverkauftem Haus ein Fragezeichen. Ob Kevin Kampl, der gegen die Bayern mit Hüftproblemen ausgewechselt werden musste, mitwirken kann, ist offen. Fest steht dagegen, dass Benjamin Henrichs ausfallen wird. Der Rechtsverteidiger laboriert einer "kleinen Muskelverletzung", wie Rose sagt. Timo Werner, der gegen die Bayern wegen Rückenproblemen pausiert hatte, hat dagegen laut des RB-Trainers wieder voll trainiert.