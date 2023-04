Rose: "Wir müssen den Schalter auf 'on' stellen"

Am Samstag steht für RB Leipzig das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim an. Auf dem Papier sind die Sachsen als Tabellenfünfter gegenüber dem Tabellen-14. Favorit, aber Trainer Marco Rose warnt vor dem Team von Pellegrino Matarazzo.

Will zurück in die Top 4: Leipzigs Trainer Marco Rose mit André Silva (li.) und Emil Forsberg. IMAGO/Laci Perenyi

Zum einen hat sich Hoffenheim zuletzt mit zehn Punkten aus fünf Partien von der Abstiegszone ein wenig abgesetzt, zum anderen befindet sich die TSG laut Rose aber immer noch "im Modus Abstiegskampf". Und das bedeutet für Leipzig, dass "wir das annehmen müssen", so der RB-Trainer bei der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag.

Rose warnt vor "giftigen" Hoffenheimern

Hoffenheim strahle aus, dass sich die Mannschaft mit allem, was sie hat, gegen den Abstieg stemmt, und entsprechend müsse sein Team die Aggressivität und Intensität, mit der die TSG zu Werke gehe, aufnehmen. Aber, ergänzt Rose, "das sollten die Basics sein". Schließlich steht für die Leipziger auch einiges auf dem Spiel, soll doch der durch das 0:2 am vergangenen Wochenende verloren gegangene Champions-League-Platz - das erklärte Ziel von RB - wieder zurückerobert werden.

Und deshalb erwartet Rose im Vergleich zur Partie in Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) eine Steigerung in Sachen Konsequenz. Seine Zuversicht, dass seine Mannschaft gegen Hoffenheim mit aller Schärfe und der letzten Entschlossenheit zu Werke gehen wird, speist sich daraus, "dass wir es schon oft genug gezeigt haben". Darüber hinaus erfordert die Tabellenkonstellation 100-prozentige Konsequenz, "wir wollen und müssen angreifen", betont Rose, "wir müssen den Schalter auf 'on' legen."

Allerdings erwartet RB laut Rose einen Gegner, der unter dem neuen Coach Matarazzo nicht nur eine Mannschaft ist, die "sehr giftig gegen den Ball ist", sondern es auch verstehe, über den schnellen und körperlich starken Angreifer Ihlas Bebou schnell und gefährlich umzuschalten. Doch bei RB hat man trotz der Niederlage von Leverkusen Vertrauen in die eigenen Qualitäten und sieht sich nicht unter besonderem Druck. Rose will lieber die Sinne schärfen für die Chance, die sich RB bietet. Nämlich: "Wir haben den 30. Spieltag und nach einem nicht so tollen Start die Möglichkeit, uns für die Champions League zu qualifizieren." Dazu wäre jedoch ein Sieg gegen Hoffenheim gut, denn dann folgt nach dem Pokal-Halbfinale das Liga-Gastspiel beim aktuellen Vierten Freiburg.

Haidara und Szoboszlai gesperrt

Verzichten müssen die Sachsen weiterhin auf Peter Gulacsi (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Xaver Schlager (Aufbautraining nach Syndesmose-Riss), Yussuf Poulsen (Wadenprobleme) und die gesperrten Amadou Haidara (5. Gelbe Karte) sowie Dominik Szoboszlai (Gelb-Rote Karte).

Ansonsten gibt es für Rose noch mehrere kleine Fragezeichen. So etwa hinter Josko Gvardiol (muskuläre Beschwerden), Dani Olmo (Schlag aufs Knie) und Benjamin Henrichs (Hüftprobleme), während Konrad Laimer (Fersenprobleme) am Donnerstag wieder trainieren konnte.