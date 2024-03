Rose: "Wir müssen alles auf Top-Niveau machen"

Im Hinspiel hat sich RB Leipzig gegen Real Madrid trotz der Niederlage mehr als wacker geschlagen. Nun müssen die Sachsen im Achtelfinale der Champions League eine 0:1-Hypothek aufholen.

Die Generalprobe vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid ist den Leipzigern geglückt. Nach Rückstand haben die Sachsen den VfL Bochum noch mit 4:1 bezwungen. Eine weitere Hypothek - und zwar das 0:1 aus dem ersten Aufeinandertreffen - muss die Mannschaft von Trainer Marco Rose nun am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) aufholen.

"Aus dem Hinspiel können wir Mut mitnehmen. Die Mannschaft hat ein Spiel auf Augenhöhe gezeigt. Wir wollen gewinnen und in die nächste Runde kommen", sagte RB-Geschäftsführer Johann Plenge in einer Medienrunde. Marco Rose schlug bei der Pressekonferenz in die gleiche Kerbe: "Wir sollten daran glauben, dass wir gewinnen können. Sonst können wir wieder nach Hause fliegen. Im Hinspiel hatten wir gute Chancen und haben bis auf zwei bis drei Konter am Ende nicht so viel hergegeben."

Der 47-Jährige betonte, dass man eine "außergewöhnliche Leistung" brauche. "Und auch Glück. Das kann man sich erarbeiten. Wir müssen alles auf Top-Niveau machen. Das geht nur, wenn wir mit maximaler Überzeugung spielen." Anders als im Hinspiel können die Königlichen diesmal auf zwei zusätzliche Waffen zurückgreifen. Jude Bellingham und Antonio Rüdiger können bei Real Madrid wieder mitwirken.

Rose schwärmt von Bellingham

Den Erstgenannten kennt Rose bestens aus der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund. "Er ist ein super Junge. Ein feiner Charakter, ein Krieger, der jedes Spiel gewinnen will", schwärmte der RB-Trainer. "Er nimmt bei Real im ersten Jahr schon eine besondere Rolle ein. Ich kann den Jungs nur mitgeben, dass er nochmal eine andere Note ins Pressing einbringen wird."

Änderungen im Vergleich zum Hinspiel wird es auch bei RB Leipzig geben. Die beiden Verteidiger Lucas Klostermann (Oberschenkelverletzung) sowie Mohamed Simakan (Gelbsperre) sind zum Zuschauen verdammt. "Wir versuchen, es gemeinschaftlich aufzufangen und zu verteidigen", erklärte Rose.