Rose: "Wir haben es bis hierher sehr anständig hinbekommen"

Am 99. Tag seiner Amtszeit als Trainer von Borussia Dortmund setzte es am Donnerstag die bislang höchste Niederlage für Marco Rose: Das 0:3 im Testspiel gegen Paderborn allerdings konnte der 45-Jährige verkraften. Sorgen allerdings bereitet weiter die personelle Situation.

In der Politik ist es seit Jahrzehnten üblich und auch bei Fußballtrainern ist es schon länger in Mode, nach 100 Tagen im Amt eine erste Bilanz zu ziehen. Bei Marco Rose, der Anfang Juli beim BVB anfing, ist es am Freitag so weit - und der Tag davor hätte durchaus besser laufen können. Erst erreichten den 45-Jährigen nach und nach die Meldungen, dass sowohl Youssoufa Moukoko (Deutschland U 21) als auch Thorgan Hazard (Belgien) und Raphael Guerreiro die Zelte bei ihren Nationalteams abgebrochen und sich wegen Blessuren auf den Weg zurück nach Dortmund gemacht hatten. Dann verlor sein personell gebeuteltes und daher mit U 19- und U 23-Spielern aufgefülltes Team auch noch ein Testspiel gegen Paderborn mit 0:3.

"Gerade eben haben wir 0:3 verloren - das macht natürlich nicht zufrieden", sagte Rose, als er nach dem Spiel auf dem Trainingsgelände des BVB auf seine 100-Tage-Bilanz angesprochen wurde. Dann erweiterte er den Blick auf den Zeitraum ab Juli - und die Miene hellte sich auf: "Ich glaube, dass wir es unter den gegebenen Umständen, mit der Erwartungshaltung an uns und all dem, was auf uns eingeprasselt ist, bis hierher sehr anständig hinbekommen haben", formulierte er und ergänzte dann, wie es aus seiner Sicht weitergehen solle: "Unser Anspruch ist es, besser zu werden, dran zu bleiben, Dinge weiterzuentwickeln und die Spiele, die wir nicht gewinnen konnten, im nächsten Block für uns zu entschieden."

Ursprünglicher Plan hat sich erledigt

Ursprünglich lautete der Plan, die kommenden Aufgaben - darunter zwei schwere gegen in der Champions League gegen Ajax Amsterdam - endlich mit einem halbwegs kompletten Kader angehen zu können. Doch daraus wird wohl nichts. Noch ist zwar offen, wie schwer Moukoko, Hazard und Guerreiro verletzt sind, pausieren aber werden sie wohl müssen. Wie lange genau, darüber gibt es vermutlich am Freitag Klarheit, wenn die betreffenden Spieler zurück sind und alle nötigen Untersuchungen gemacht wurden. "Es ist", gab Rose zu, "keine einfache Situation im Moment."

Doch es gab am Donnerstag durchaus auch Positives zu entdecken für den BVB-Trainer: So stand der in dieser Spielzeit bereits häufiger verletzte Emre Can erstmals in dieser Saison rund 60 Minuten lang auf dem Platz. Linksverteidiger Nico Schulz - ebenfalls schon von einer Verletzung heimgesucht in den vergangenen Wochen - bekam für seinen Einsatz gegen Paderborn sogar ein Extralob von seinem Trainer („Er macht einen hervorragenden Eindruck“). "Es fallen welche Spieler weg, aber es kommen auch welche dazu", sagte Rose, "das ist im Moment unser Faustpfand, den wir haben."

Bis zum Spiel gegen Mainz sind zudem die am Donnerstag geschonten Mats Hummels und Jude Bellingham, die beide individuell arbeiteten, wieder dabei. Auch bei Erling Haaland ist Rose optimistisch. "Im Moment geht es vorwärts", sagte der BVB-Trainer über den zuletzt fehlenden Topstürmer der Borussia, der sich am Donnerstag bei Instagram joggend in Marbella präsentierte, wo er sich derzeit erholen darf.