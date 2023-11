Rose: "Wir haben auch mal in der Disco regeneriert"

Marco Rose (47) war Bundesligaspieler, jetzt ist er Bundesligatrainer. Was sich in der Zwischenzeit verändert hat, erklärt der Coach von RB Leipzig bei "kicker meets DAZN".

Marco Rose war schon Mitte 20, als er erstmals vom Begriff Raumdeckung hörte. "In Hannover bei Ralf Rangnick war das zum ersten Mal Thema", erklärt der heutige Leipzig-Coach in der neuen Folge von "kicker meets DAZN". 2000 war der einstige Linksverteidiger zum niedersächsischen Zweitligisten gewechselt, ein Jahr später wurde Rangnick sein Trainer. "Da habe ich das erste Mal von der Viererkette gehört - Dinge, die heute normal sind."

Dabei hatte Rose zu diesem Zeitpunkt schon zwei Zweitliga-Saisons in seiner Vita stehen - wobei die erste mit dem VfB Leipzig direkt mit einem Abstieg endete. "Das ist etwas, was schon anders war", erinnert sich der 47-Jährige. "Du kommst nach dem Abstieg in die Kabine und da sind Auflösungserscheinungen. Es ist keiner da, der sich kümmert. Du musst deinen eigenen Weg finden und den Widerstand überwinden. Heute gibt es schon Leute, die den Jungs Dinge reinsingen und viele Sachen abnehmen." Das könne zwar auch positiv sein, doch am Ende sei es "wichtig, dass die Spieler ihren eigenen Weg finden".

Podcast KMD #189 (mit Marco Rose und Michael Ballack) Aus der Länderspielpause kommt man als Podcast am besten mit einem großen Knall! Deswegen begrüßt die KMD-Crew in dieser Folge mit Marco Rose und Michael Ballack gleich zwei Schwergewichte des deutschen Fußballs! alle Folgen

Das gelte auch für den Umgang mit Medien, der sich - auch durch den Faktor Social Media - im Vergleich zu Roses aktiver Zeit in den 90ern und 2000ern stark verändert hat. "Es reden noch mehr Leute mit, es gibt noch mehr Experten", zählt der Coach auf. "Dementsprechend muss man sich ein Stück weit anpassen."

Aber Rose sieht auch umgekehrte Tendenzen. "Manche Dinge kommen wieder zurück", führt er im Doppel-Interview mit dem gleichaltrigen Michael Ballack aus. "Jetzt in der Bundesliga gibt es zwar niemanden mehr, der mit Libero spielt. Aber es gibt manche Mannschaften, die spielen wieder sehr mannorientiert." Also so wie Rose in seiner aktiven Zeit, bis er zunächst unter Ralf Rangnick und später unter Jürgen Klopp auflief.

Insgesamt überwiegen für den Trainer aber die Unterschiede. "Der Fußball ist gläserner geworden", findet Rose. "Wir hatten keine GPS-Systeme. Und die Jungs sind noch mehr Athleten als wir früher. Ernährung bringt die letzten Prozente, auch Regeneration und Schlaf." Anders als zu seiner aktiven Zeit. "Wir haben damals auch mal in der Disco regeneriert", schmunzelt der RB-Coach. "Und zwar nicht nur einmal, sondern eher zwei- bis dreimal die Woche."

Im großen Doppel-Interview bei "kicker meets DAZN" sprechen Michael Ballack und Marco Rose über ihre fußballerische Sozialisation in der DDR, das besondere Verhältnis zwischen einem Trainer und einem Kapitän - und erklären, warum beide als Kinder Fan von Werder Bremen waren.

