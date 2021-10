Rose: "Wichtig, die Stimmung vom Platz auf die Tribünen zu tragen"

So voll wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr wird es am Samstag im Signal Iduna Park, wenn Borussia Dortmund auf den FC Augsburg trifft. BVB-Trainer Marco Rose freut sich auf die fast 40.000 Fans - und sieht darin eine Verpflichtung für seine Mannschaft.

Die neuen Corona-Regeln des Landes NRW kamen für den BVB nicht gänzlich überraschend, dennoch stellte die Kurzfristigkeit der Lockerungen in Bezug auf die erlaubte Zuschauerzulassung den Klub vor einige Herausforderungen. Denn mehr Zuschauer bedeuten auch einen höheren Personal- und Organisationsaufwand.

Nach der Länderspielpause dürfen 67.000 rein

Seit Donnerstagmorgen gingen dennoch mehr als 13.000 zusätzliche Tickets zu den ohnehin geplanten 25.000 in den Verkauf. Fast 40.000 Zuschauer - die der Klub bat, frühzeitig anzureisen - werden somit das Heimspiel am Samstag gegen den FC Augsburg besuchen. Nach der Länderspielpause soll die Kapazität dann sogar bei knapp über 67.000 liegen - ein Meilenstein auf dem Weg zurück in die Normalität.

"Ich freue mich für den Fußball, aber natürlich auch für uns", begrüßte BVB-Trainer Marco Rose am Freitag die steigenden Zuschauerzahlen. "Das hilft uns, denn wir wollen eine Heimmacht sein und in unserem Stadion jedes Spiel gewinnen, damit wir hinterher mit unseren Fans feiern können." Der Signal Iduna Park sei nicht nur das größte, sondern auch "das lauteste Stadion Deutschlands". Dafür allerdings müsse sein Team auch selbst etwas tun: "Es ist wichtig für uns, dass wir es als Mannschaft schaffen, die Stimmung vom Platz auf die Tribünen zu tragen."

Und das würde durch zweierlei Dinge gelingen: Leidenschaft - von der der BVB im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (1:0) am Dienstag reichlich an den Tag legte - und "guten Fußball". Daran, musste Rose zugeben, hatte es gegen die Portugiesen noch gefehlt. "Die Jungs haben hart für den Sieg gearbeitet, aber auch wir haben danach festgestellt, dass das kein spielerischer Leckerbissen war", sagte der 45-Jährige, der dennoch zufrieden war mit dem Auftritt unter der Woche und hofft, "dass wir die guten Dinge aus dem Zu-Null-Spiel für uns mitnehmen".

Für Malen geht es jetzt um die weiteren Schritte

Eine konzentrierte und engagierte Defensivleistung soll auch gegen die Augsburger, die mit fünf Punkten aus den ersten sechs Spielen auf einem enttäuschenden Rang 15 liegen, den Grundstein zu einem erfolgreichen Ergebnis legen. Vorne ruhen die Hoffnungen in erneuter Abwesenheit Erling Haalands wieder auf Donyell Malen, der gegen Lissabon seine Torpremiere für den BVB feierte. "Wer Stürmer war oder ist, der weiß, wie wichtig Tore für das persönliche Gefühl sind", sagte Rose, der registriert hatte, "dass sich auch das Umfeld sehr für Donny gefreut hat". Er habe stets gesagt, dass Malen gut unterwegs sei und gut arbeite. "Jetzt geht es darum, dort gemeinsam weiterzumachen."

Keine Länderspielreisen für Haaland, Hummels und Bellingham

Nach der Partie geht es dann für zahlreiche Borussen zu ihren Nationalmannschaften. Allerdings gibt es diesmal auch einige Ausnahmen: So wird neben Erling Haaland und Mats Hummels auch Jude Bellingham in Dortmund bleiben. "Wenn man Jude fragt, dann will er immer spielen", sagte Rose. Er glaube aber, dass es eine gute Entscheidung sei, die Bellingham gemeinsam mit seiner Familie und dem englischen Nationaltrainer Gareth Southgate getroffen habe: "Ich sage es immer wieder: Wir müssen auf die Jungs aufpassen und dürfen sie nicht verheizen."

Heiß laufen dürfte Bellingham am Samstag dennoch: Denn noch nie spielte der Youngster, der stets voller Leidenschaft agiert, vor so vielen Zuschauern in Dortmund, seit er das schwarz-gelbe Trikot trägt.