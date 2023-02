Rose: "Wenn Christo morgen früh aufsteht und aufs Klo muss ..."

Beim 1:1 gegen Manchester City wurde Christopher Nkunku in der 66. Minute eingewechselt, nun will ihm Marco Rose Schritt für Schritt mehr Spielzeit verschaffen. Leipzigs Trainer weiß aber: Es kann jederzeit Rückschläge geben - auch abseits des Platzes.

Eines war Marco Rose besonders wichtig. Als Leipzigs Coach bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt über Christopher Nkunku sprach, stellte er klar: "Der Trainer macht kein Harakiri. Das haben wir auch gegen ManCity nicht gemacht."

Vor dem Champions-League-Duell mit den Sykblues hatte Rose recht offen darüber gesprochen, dass Nkunku nach seinem Comeback beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg "muskulär reagiert" und es deshalb sogar unklar sei, ob er gegen Manchester City überhaupt Teil des Kaders sein könne. Letztendlich war nicht nur das der Fall - der 25-Jährige stand sogar auf dem Feld und spielte drei Minuten länger als in Wolfsburg.

Nun aber, daran war Rose bei der Medienrunde am Freitag gelegen, sollte nicht der Eindruck aufkommen, er gehe leichtfertig mit Nkunkus Gesundheit um. Es habe zwar "ein gewisses Restrisiko" gegeben, sagte Leipzigs Coach mit Blick auf den Einsatz am Mittwochabend - ein solches Risiko gebe es aber Tag für Tag. Rose fragte deshalb: "Wo fängt man an? Wo hört man auf? Es kann heute was passieren, es kann morgen was passieren."

Selbst abseits des Platzes sei niemand davor gefeit, sich zu verletzen. "Wenn Christo morgen früh aufsteht und in seine Schläppchen rein muss, weil er aufs Klo muss, könnte es auch passieren, dass ihm irgendwas wehtut", sagte Rose.

Nkunku habe das Spiel gegen ManCity gut überstanden, sei nach seiner dreimonatigen Verletzungspause aber auch am Samstagnachmittag gegen Frankfurt nur ein Kandidat für eine Einwechslung. "Ich hoffe, dass wir über den Berg sind", meinte Rose, "wir werden ihn trotzdem nochmal behandeln und schauen, wie es im Training funktioniert."

Sollte alles gutgehen, wird Nkunku auch gegen die Eintracht zum Einsatz kommen - vorausgesetzt, beim Toilettengang gibt es ebenso wenige Zwischenfälle wie auf dem Trainingsplatz.