Rose: "Was Einstellung und Haltung betrifft ..."

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Die erste Halbzeit war sehr gut, wir hatten viele Ballgewinne, haben es dann aber nicht ganz ideal ausgespielt. Insgesamt haben das meine Jungs sehr, sehr gut gemacht. Ich habe ein sehr gutes Spiel von uns gesehen, bei dem wir dann verdient einen Punkt mitnehmen."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Es ist ein gerechtes Ergebnis, es war ein sehr, sehr intensives Bundesligaspiel. Meine Jungs haben heute alles rausgefeuert nach einer intensiven englischen Woche. Was Einstellung und Haltung betrifft, muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Auch wenn wir natürlich enttäuscht sind, weil wir gerne gewonnen hätten."

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0:2 (0:0)

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich fand, dass wir die einen Tick gefährlicheren Chancen hatten. Durch zwei individuelle Fehler laden wir Leverkusen ein, den Sieg mitzunehmen. Wo wir hinkommen müssen ist, dass sich jeder zu jedem Zeitpunkt der Verantwortung auf dem Platz bewusst ist. In manchen Situationen sind wir nicht erwachsen genug auf dem Platz."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Kompliment an meine Mannschaft, wie sie sich in der zweiten Hälfte reingebissen, reingekämpft hat. Nach einer schwierigen Woche tut der Mannschaft der Sieg gut."

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:0

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir sind natürlich nicht so zufrieden und hatten die drei Punkte verdient gehabt. Da müssen wir nicht viel drumherum reden. Das Spiel ist schnell erzählt: sieben große und klare Torchancen. Du musst eine machen und dann gewinnst du das Spiel."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir fahren sehr zufrieden nach Hause mit dem Punkt. Schwieriges Spiel nach den 120 intensiven Minuten am Donnerstag. Wir hatten nicht ganz die Frische, aber trotzdem haben die Jungs mit Leidenschaft agiert. Natürlich hatte Leipzig die Großchancen, aber jede Chance führe ich auf einen einfachen Fehler von uns zurück."

FC Bayern München - 1. FC Union Berlin 4:0 (3:0)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Vollumfänglich bin ich nicht zufrieden. Wir haben zu viele Bälle verloren. Die Chancen von Union waren alle nach eigenem Ballverlust, das war unnötig. Aber man muss ein Ergebnis auch mal so nehmen, wie es ist. In der zweiten Halbzeit haben wir die Flügel doppelt besetzt und auch im Aufbau mit Viererkette gespielt, da war es stabiler."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es ist schon hart, vor allem die erste Hälfte - es war nicht so, dass uns die Bayern an die Wand gespielt haben. Bei den Gegentoren schauen wir einfach nicht gut aus. Aber Fußball ist ein Fehlerspiel. Wir machen es eigentlich gut, erspielen uns Möglichkeiten, da fehlt eine gewisse Qualität, aber auch das Wettkampfglück."

VfB Stuttgart - FC Augsburg 3:2 (1:2)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Man hat gesehen, dass die Mannschaft lebt, wir das wollten, und wir das Spiel verdient gedreht haben. Emotionen, Leidenschaft, Zusammenhalt, das ist wichtig im Fußball. Das war sehr emotional, das 3:2. Die Fans waren unfassbar unterstützend und ein Faktor, warum wir das Spiel drehen konnten."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Eine bittere Niederlage. Im Großen und Ganzen haben wir nach den Führungen zu wenig Fußball gespielt. Der Gegner war einfach dominant und dadurch sind die Standards zustande gekommen. Wir haben vorne zu wenig Entlastung bekommen. Die Bälle waren zu schnell weg, wir konnten uns nicht befreien und dadurch wurde der Druck immer größer."

Hertha BSC - TSH Hoffenheim 3:0 (1:0)

Mark Fotheringham (Co-Trainer Hertha BSC): "Ich bin megastolz auf unsere Jungs. Sie haben glaube ich einen guten Job gemacht, gegen den Ball sehr kompakt gearbeitet. Sie hatten einen guten Abstand zwischen der Kette und der ersten Linie. Und wenn wir den Ball gewonnen haben, sind wir mit Schwung nach vorne gekommen. Ich hatte immer Kontakt mit dem Trainer, der Boss war immer dabei."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für Hertha und ein insgesamt enttäuschender Eindruck von uns. Wir hatten zunächst die Kontrolle in der gegnerischen Hälfte und die größte Chance der ersten Halbzeit. Dann ist es aber die Hertha, die eine Standardsituation nutzt - und dann läuft es in ihre Richtung."

1. FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld 4:0 (1:0)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es ist sehr gut gelaufen für uns. Die Einwechslung von Leandro Barreiro hat uns sehr gut getan. Mit dem 2:0 waren wir dann oben auf und haben das Spiel kontrolliert bis zum Ende. Du rechnest nicht damit, dass du mehr als einen Elfmeter pro Spiel bekommst."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir hatten einen denkbar schlechten Start und haben sehr lange gebraucht, um einen richtigen Zugang zum Spiel zu finden. In viel zu vielen Situationen hat sich der Gegner einfach durchsetzen können. Das ist sehr enttäuschend von uns. Wir müssen uns den Spiegel vorhalten, die Ärmel hochkrempeln und ein anderes Gesicht zeigen."

SpVgg Greuther Fürth - SC Freiburg 0:0

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Ich bin sehr zufrieden mit der Abwehrleistung. Insgesamt haben die Jungs das wirklich gut gemacht, das war eine gute Reaktion. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, mit der Art und Weise, mit der Energie, die wir heute auf den Platz gebracht haben. Insofern haben sich die Jungs das verdient heute."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich bin grundsätzlich zufrieden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Mit der Einstellung, mit der Präsenz. Wir haben aber unsauber gespielt, und dann kriegst du nicht genug Torchancen. Das müssen wir uns vorwerfen lassen. Ich muss auch sagen: Ich schaue Fürth total gerne zu. Wenn du so oft am Boden liegst und nach einem 1:6 so zurückkommst und versuchst, so Fußball zu spielen, muss ich den Hut ziehen, das musst du erst mal hinkriegen."

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach abgr.

Markus Gellhaus (Co-Trainer VL Bochum): "Als Allererstes muss man sich in aller Deutlichkeit entschuldigen. Das ist peinlich und nicht akzeptabel. Wir wünschen dem Linienrichter, dass er schnellstmöglich wieder topfit ist. Der Frust der Spieler sitzt tief, sie wollten das im sportlichen Wettkampf klären."

Christian Peintinger (Co-Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es ist traurig, dass ein Spiel so enden muss. Ich hoffe, dem Linienrichter geht es dementsprechend wieder gut. Dass es so ein Ende nimmt, ist natürlich bitter, das hat auf dem Fußballplatz nichts verloren."