Rose: "Was den Unterschied gemacht hat, war die Konsequenz"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:4 (0:2)

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Das war schwierig. 1:4, vier Gegentore. Wir sind gut in die Partie gekommen, aber was heute wohl den Unterschied gemacht hat, war die Konsequenz: im Verteidigen - und im Angreifen. Wir waren nicht kompromisslos genug und haben Leipzig immer wieder Kontermöglichkeiten gegeben."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir haben es ganz gut gemacht und diszipliniert gespielt. In der zweiten Halbzeit können wir sogar noch mehr Tore machen, wenn wir unsere Konter besser ausspielen. Aber: alles gut. In Summe haben wir es gut gemacht. Konrad Laimer war sehr stark, das hat er sehr gut gemacht."

SC Freiburg - Bayern München 1:4 (0:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Die erste Halbzeit war gut, nur in zwei, drei Situationen waren wir vorne nicht präzise genug. In der zweiten Halbzeit war alles okay, aber dann hat Bayern diese brutale individuelle Qualität ausgespielt. Die entscheidende Szene ist für mich das 1:2, das haben wir nicht gut verteidigt. Da macht Nico Schlotterbeck einen Fehler, den du nicht machen darfst, wenn du gegen Bayern einen Punkt holen willst. Ich bin zufrieden, auch wenn das Ergebnis nicht gut ist. Es wäre mehr möglich gewesen."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Die ersten 20 Minuten waren wir sehr gut im Spiel, hatten eine sehr gute Kontrolle. Es war eine Gratwanderung, wie viele Kontersituationen wir zulassen. Dann haben wir die Kontrolle etwas verloren, wollten das Tor zu sehr erzwingen. Die zweite Halbzeit war wieder besser, wir sind durch einen Standard in Führung gegangen. Danach haben wir gut gespielt, haben den Ausgleich gut verkraftet und schöne Tore erzielt."

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 1:1 (0:1)

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir haben gut begonnen, ordentlich gespielt und hatten eine klare Struktur. Mit dem Handelfmeter sind wir ein bisschen aus dem Tritt geraten. Dass die Mannschaft dann ein bisschen gebraucht hat, ist verständlich. Das, was sie danach investiert hat, das ist das, was die Fans erwarten. Wir wissen, dass wir uns jeden Punkt hart erarbeiten müssen und wertschätzen das Ergebnis in dieser Situation."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Ich hoffe, dass es bei Fabian Klos nicht so schlimm ist wie es im Fernsehen aussah. Wenn man den Spielverlauf sieht, sind es für uns zwei Punkte zu wenig. Wir sind nicht mit der Struktur von Bielefeld klargekommen. Auch nach dem 1:1 hatten wir regelmäßig Chancen, um wieder in Führung zu gehen. Wir nehmen den Punkt und die Leistung über 70 Minuten mit."

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 2:1 (2:1)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Kompliment an die Mannschaft für die Gesamtleistung. Es war nicht einfach. Wir hatten viele Spielanteile, einige gute Situationen kreiert. Es hat ein bisschen Entschlossenheit gefehlt. Kompliment aber, wie die Mannschaft zusammensteht. Es ist ein wichtiger Sieg."

Felix Magath (Trainer Hertha BSC): "Letztendlich haben wir hier in der ersten Halbzeit zu wenig Kampf ins Spiel gebracht, waren zu passiv. Wir haben versucht mitzuspielen, was schiefgehen musste, weil Bayer selbstverständlich die bessere Mannschaft ist. Sie haben das Spiel kontrolliert und bestimmt. In der zweiten Halbzeit haben wir besser ausgesehen. Schade war, dass wir noch ein oder zwei Chancen hatten, die wir nicht genutzt haben."

Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth 0:0 (0:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war ein großes Fragezeichen, ob die Spieler noch bei der Sache oder schon mit den Gedanken beim Spiel am Donnerstag sind. Sie haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie diese Partie angenommen haben. Es ist keine große Erkenntnis, dass wir uns gegen solche Gegner schwer tun. Wir müssen das 0:0 so akzeptieren. Das wirft uns aber nicht völlig aus der Bahn."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir haben versucht, unangenehm zu sein. Das ist uns über große Strecken gelungen. Wir sind glücklich, auch wenn es für uns ein teuer erkaufter Punkt ist."

TSG Hoffenheim - VfL Bochum 1:2 (0:1)

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind nicht richtig gut ins Spiel gekommen. Es ist immer schwierig gegen Bochum. Unter dem Strich haben wir gegen eine abgezockte und gute Bochumer Mannschaft verloren."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir sind natürlich zufrieden und überglücklich. Wir waren von Anfang an sehr gut in der Partie. Wir sind unserem Ziel ein großes Stück nähergekommen."

Union Berlin - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war ein intensives Spiel mit zwei Mannschaften, die wirklich alles reinhauen und auch über die Mentalität kommen. Diesen einen Fehler hat Köln zu viel gemacht. Unser Ziel waren mindestens 40 Punkte. Wir stehen jetzt bei 41 Punkten, es ist ein freudiger Abend."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben 0:1 verloren durch einen Fehler, der passieren kann. Sonst habe ich nichts gesehen, von dem ich sagen kann, dass es der eine oder andere verdient hätte. Wir konnten uns vorne nicht durchsetzen. Ob verdient oder unverdient - diese Diskussion führe ich nicht mehr. Fußball wird durch Fehler entschieden, und damit müssen wir heute leben."