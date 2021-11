Rose vor und nach Ajax: "So weit dürfen wir es nicht kommen lassen"

Nur rund zwei Wochen nach dem 0:4 in Amsterdam bekommt der BVB die Chance auf Wiedergutmachung gegen Ajax. Trainer Marco Rose fordert ein besseres und mutigeres Spiel nach vorne.

Nach der ernüchternden Vorstellung in Amsterdam: Wie läuft es für Marco Rose und den BVB am Mittwoch? AFP via Getty Images

Marco Rose weiß, wovon er spricht. "Fußball ist ein Tagesgeschäft", betonte der Coach von Borussia Dortmund am Dienstag, einen Tag vor der Champions-League-Partie gegen Ajax Amsterdam - dem, auch wenn es das in der Gruppenphase sonst der falsche Begriff ist, gefühlten Rückspiel.

Denn vor zwei Wochen endete der Betriebsausflug des BVB nach Amsterdam und die beeindruckend laute Johan-Cruyff-Arena mit einer ernüchternen 0:4-Niederlage, in der den schwarz-gelben Gästen die Grenzen aufgezeigt wurden - Spielwitz, Aggressivität und Gegenwehr fehlten weitestgehend.

Seitdem allerdings bestritt Dortmund bereits drei weitere Spiele, alle wurden gewonnen, und der Auftritt bei Ajax durch die deutlich besseren Leistungen in Bielefeld sowie gegen Ingolstadt und Köln schnell wieder ein Stück weit relativiert. "Wir wissen noch, wie das Spiel ausgegangen ist, seitdem ist aber viel passiert", sagt Rose.

"Ergebnisse von vorherigen Spielen haben keine Auswirkung auf kommende"

Vor dem zweiten Aufeinandertreffen ging es nun dennoch darum, welche Lehren der Trainer und sein Team aus dem ersten gezogen haben, was im eigenen Stadion besser laufen muss. "Wir wollen das Spiel zu Hause gewinnen, dominant auftreten und nicht zu oft und zu leicht den Ball abgeben", sagt Mats Hummels und gibt sich "sehr sicher, dass wir ein ganz anderes Gesicht an den Tag legen werden". Dass er und seine Mitspieler dieses 0:4 noch zu sehr im Hinterkopf haben, glaubt der Innenverteidiger nicht: "Ergebnisse von vorherigen Spielen haben keine Auswirkung auf kommende."

Bei allen taktischen Überlegungen um Dreier- oder Viererkette oder um die Höhe des Pressings, kommt es für Rose entscheidend auch auf die eigene Spielgestaltung an. "Es kommt eine spielstarke Mannschaft, die auf Dominanz setzt. Für uns geht es darum, mit Ball die richtigen Entscheidungen zu treffen, besser und mutiger nach vorne spielen." Anders als in vielen Situationen in Amsterdam also "in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen treffen". Denn da, blickt der Trainer zurück, "sah es hintenraus nicht schön aus, so weit dürfen wir es nicht kommen lassen".

An der Spielidee oder einer fehlenden Anpassung im Laufe der Begegnung habe es damals aber nicht gelegen, betonte Hummels: "Wenn wir die Taktik besser umgesetzt hätten, hätten wir ein besseres Spiel hingelegt." Die Mannschaft habe das "90 Minuten versucht".

"Genug Vertrauen" nach drei Siegen

Dass es aber offensichtlich an der Umsetzung haperte, hatte aber keine Langzeitfolgen. "Verunsicherung" haben weder der Vize-Kapitän noch sein Coach danach gespürt, auch wenn Rose bestätigte, dass ihn Ergebnis und Leistung "schon beschäftigt, geärgert, gewurmt" hätten. Nach den drei Siegen danach aber sollte "genug Vertrauen" vorhanden sein.

Personell wird sich gemessen am Spiel gegen Köln am Sonntag nicht viel ändern, sagt Rose: "Es fällt keiner weg, es kommt aber auch keiner hinzu." Wobei, eine Ergänzung wird er wie bei der Partie in Amsterdam in seinem Kader begrüßen können: Dan-Axel Zagadou wird nach seinem 69-Minuten-Comeback in der U 23 bei Viktoria Berlin (1:2) erneut im Aufgebot stehen - und ist durchaus "eine Option für ein paar Minuten". Und zwar am liebsten, wie der Coach augenzwinkernd hinzufügte, "wenn Mats seine zwei Kopfball-Tore gemacht hat und hintenraus Pause braucht".