Rose vor Köln: "... sonst haben wir da bei einem Team von Baumi keine Chance"

Nach zwei mit Grundtugenden erreichten Siegen fordert BVB-Trainer Marco Rose auch für das Spiel in Köln die Basics ein.

Spielerisch, das wissen alle Beteiligten in Dortmund, waren die vergangenen beiden Auftritte gegen Arminia Bielefeld und bei Mainz 05 keine für das Highlight-Video der laufenden Klub-Geschichte. Doch bei den beiden 1:0-Siegen ohne viele vermeintliche Stammspieler standen andere Qualitäten im Vordergrund. "Die Leistungen haben vor allem von sehr viel Leidenschaft gelebt", findet Trainer Marco Rose: "Wir haben unsere Aufgaben erfüllt gegen unangenehme Gegner, haben zusammengestanden, sind als Team aufgetreten und haben fleißig verteidigt."

Dass der BVB seine Erfolge auch so einfahren kann und nicht wie so oft mit einer den Gegner überrollenden Offensive, freut den Coach: "Wir haben die Basics komplett auf den Platz gebracht. Wir haben schon besser Fußball gespielt, aber ich glaube, dass die Tugenden auch wichtig sind und Identifikation schaffen." Zumal am Sonntag der 1. FC Köln wartet (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker), der in dieser Spielzeit denkbar unangenehm zu bespielen ist: "Köln rollt an mit Pressing, mit Intensität, mit Bereitschaft über 98 Minuten, da brauchen wir diese Tugenden wieder."

Die Bayern werden noch ein paar Punkte holen, wir müssen auch unsere Punkte holen. Marco Rose

Und die haben einen schönen Nebeneffekt: "Diese Leistungen schaffen Identifikation. Dass sich die Jungs wehren, das ist das, was die Leute erwarten, das ist das Mindeste. Das haben wir in dieser Konstellation sehr ordentlich gemacht." Und das fordert Rose auch bei Steffen Baumgarts Köln: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich Nachhaltigkeit einfordere. In Köln brauchen wir das zu 120 Prozent, sonst haben wir da bei einem Team von Baumi keine Chance."

Ob ein weiterer Sieg dann die angesichts von derzeit nur vier Punkten Rückstand auf die Spitze berechtigten Träumereien sogar noch verstärken würde? "Die Tabelle sagt etwas aus", findet Rose: "Wichtig ist aber, dass wir uns um uns kümmern." Das sei "keine Floskel, es muss keiner von Tiefstapelei reden", aber er wisse wie die Saison gelaufen ist und wie die Tabelle aussieht: "Die Bayern werden noch ein paar Punkte holen, wir müssen auch unsere Punkte holen."

Hummels' Einsatz entscheidet sich am Samstag

Beim nächsten Schritt wird der Kapitän allerdings erneut nicht mithelfen können, Marco Reus fehlt weiter erkrankt. Dafür besteht bei drei Profis eine Chance, dass sie zurückkehren. Raphael Guerreiro ist nach seiner COVID-Erkrankung wieder freigetestet. "Da müssen wir abwarten, wie das Abschlusstraining funktioniert, ähnlich wie bei Mats Hummels vor dem Spiel in Mainz. Da haben wir festgestellt, dass es keinen Sinn macht", erklärt Rose. Auch bei Hummels selbst entscheidet es sich frühestens am Samstag. Auch Manuel Akanji ist weiter: "Er hat gestern voll trainiert, wir haben mit der U 23 auf Großfeld gespielt. Das sah sehr ordentlich aus, auch bei Mats."

Während Mahmoud Dahoud aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist, stehen bei Jude Bellingham nach dessen Kopfblessur noch Tests aus. "Da wollen wir verantwortungsvoll handeln", sagt Rose. Erling Haaland habe nach seinem Ausfall mit den beiden Kurzeinsätzen "einen guten Schritt gemacht", findet der Trainer: "Er war in Mainz schon wesentlich präsenter. Was das für Köln bedeutet, werden wir sehen."