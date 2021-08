Rose vor Freiburg: Gute Erinnerungen, hohe Erwartungen

Die Reise in den Breisgau weckt bei Marco Rose schöne Erinnerungen an ein Spiel als Profi. 2004 war es, als der damalige Mainzer Linksverteidiger beim 2:1-Sieg von Mainz 05 in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielte - das erste von insgesamt drei Bundesligatoren. "Danach gab es auch ein paar Kaltgetränke im Bus", verrät der 44-Jährige.

Wenn er mit Borussia Dortmund am Samstag erneut beim SC Freiburg antritt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wäre ihm eine Wiederholung des Ergebnisses sicher recht, auch wenn Rose weiß, was den BVB erwartet; mit Mönchengladbach sammelte er in zwei Auswärtsspielen beim SC nur einen Punkt. "In Freiburg ist es immer unangenehm, Christian Streich leistet dort seit Jahren eine hervorragende Arbeit", findet Rose: "Man kann viele gute Automatismen sehen, sie haben bis auf Santamaria keinen wichtigen Spieler verloren. Sie sind taktisch gut mit Ball, sie spielen mutig Fußball, sind sehr aggressiv gegen den Ball und glauben immer an sich."

Hummels, Guerreiro und Can vor Comeback

Gut möglich, dass der Coach für das Spiel auch personell mehr Möglichkeiten besitzt als noch am Dienstag im Supercup gegen die Bayern. Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Emre Can stehen nach ihren Verletzungen vor dem Comeback, Thomas Meunier und Julian Brandt nach ihren COVID-Erkrankungen. "Wir haben ein paar Jungs, die tatsächlich jetzt kurz davor sind, wieder eine Option zu werden, auch wenn sie erst wenige Trainingseinheiten hatten", sagt Rose: "Jule, Rapha, Thomas, Mats und Emre werden am Freitag erstmals wieder trainieren und nach und nach integriert. Wir müssen nach dem Abschlusstraining entscheiden, wer dabei ist und wer nicht."

Die Wahrscheinlichkeit ist dennoch groß, dass in der Innenverteidigung erneut Routinier Axel Witsel neben Manuel Akanji auflaufen wird. "Axel hat uns mit seiner fußballerischen Klasse und seiner Ruhe und Klarheit Stabilität gegeben, das war der wichtigste Faktor", findet Rose: "Natürlich sieht man in bestimmten Situationen, dass er kein gelernter Innenverteidiger ist - zum Beispiel vor dem 0:2 der Bayern. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit seinen Auftritten, mit seiner Körpersprache und Energie."

Lob trotz "ein paar Fehlern zu viel" im Supercup

Überhaupt konnte der Coach aus dem Spiel gegen den Rekordmeister aus München einige Schlüsse ziehen. "Wir haben das Spiel am Ende 1:3 verloren, das bedeutet, dass wir ein paar Fehler zu viel gemacht haben. Und trotzdem war diese Leistung sehr, sehr ansprechend und hätte meiner Meinung nach dazu führen können, dass wir dieses Spiel gewinnen", sagt Rose, will daraus aber keine Tendenz ableiten: "Ich glaube es ist wichtig, nach so einer Niederlage im Team und auch im Umfeld nicht von heute auf morgen jedes Mal die Ambitionen, die Chancen und den Status quo zu ändern. Sondern es ist wichtig, dass wir uns Dinge zu erarbeiten, die gut und wichtig für unser Spiel sind."

Positiv sei gewesen, dass "wir eine hohe Energie auf dem Platz gehabt und Bayern sehr gut und oft unter Druck gesetzt haben", fand der Trainer: "Sie mussten viele lange Bälle schlagen, wir haben große Tormöglichkeiten gehabt. Es war schon eine Menge da, um Bayern richtig zu beschäftigen." Das sei der Anspruch: "Da müssen wir weitermachen. Auch nach Misserfolgen müssen wir die Brust raushaben und mit viel Vertrauen ins nächste Spiel gehen, weil wir gut sind." Das aber reiche nicht: "Du musst es jedes Wochenende auf dem Platz bringen und mit Leben füllen. Du musst Zweikämpfe annehmen, du musst marschieren, du musst sprinten, du musst den Gegnerdruck annehmen und aushalten. Das sind die Aufgaben. Wenn wir das jedes Wochenende schaffen und richtig auf Ergebnisse und Ereignisse reagieren, dann haben wir die Möglichkeit, ganz vorne mit dabei zu sein."