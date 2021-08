Rose vor dem Supercup: "Wir nehmen dieses Prestigeduell sehr ernst"

Für Marco Rose bietet sich im Supercup sehr früh die Chance auf seinen ersten Titelgewinn mit Borussia Dortmund. Erschwert wird die Aufgabe gegen den FC Bayern durch die kurze Vorbereitungszeit. Der BVB-Trainer will mit seinem Team dennoch zeigen, "dass wir bereit sind".

Als Trainer von Borussia Dortmund hat man - neben vielen alltäglichen Verpflichtungen - zwei Hauptaufgaben: Man muss dafür sorgen, dass man von Woche zu Woche Siege einfährt. Und man muss die Mannschaft perspektivisch so weiterentwickeln, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft stark genug ist, die Meisterschaft zu gewinnen. Nun mag man einwenden, dass die Erfüllung der zweiten Aufgabe auf die Ergebnisse der ersten aufbaut. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn nicht alles, was für den Moment erfolgversprechend erscheint, sichert den Titelgewinn von morgen.

Der Supercup am Dienstag dient für diese These als gutes Beispiel: Natürlich möchte der neue BVB-Trainer Marco Rose den ersten Pokal dieser Saison gewinnen. Und natürlich sagt er im Vorfeld der Partie gegen den FC Bayern, "dass wir dieses Prestigeduell sehr ernst nehmen". Doch der 44-Jährige ist clever genug, um einschätzen zu können, wann Kompromisse gefordert sind, um den dauerhaften Erfolg nicht zu gefährden.

Änderungen in der Startelf zeichnen sich ab

So würde es nicht verwundern, wenn Rose die eine oder andere Änderung in der Startelf vornehmen würde. Routinier Axel Witsel etwa, der gegen Frankfurt in der Innenverteidigung auflief, oder auch Youngster Jude Bellingham sind Kandidaten für einen Platz auf der Bank. Nicht, weil sie schwach gespielt hätten. Sondern weil sie nach einer kurzen Vorbereitung noch gewisse Pausen benötigen - und sie keinesfalls so früh verheizt werden sollen. "Die Rahmenbedingen für den Supercup sind drei Tage nach dem ersten Punktspiel nicht einfach. Wir hatten eigentlich keine Möglichkeit zu trainieren", sagt Rose. Dennoch möchte er mit seiner Mannschaft zeigen, "dass wir da sind - bereit für diese Saison".

So ein Titelgewinn - selbst wenn es sich nur um den Supercup handelt - ist ja immer auch ein Zeichen. Nach innen, dass der eingeschlagene Weg Früchte trägt. Und nach außen, dass man ernstgenommen wird von der Konkurrenz - ja, bei ihr vielleicht sogar die eine oder andere Sorgenfalte hervorruft. "Wenn man sich in so einem Spiel misst", sagt Rose deshalb, "dann sollte man auch versuchen, es zu gewinnen."

Die Chancen stehen ja auch gar nicht mal schlecht, kämpft doch der FC Bayern noch mit ähnlichen Problemen wie der BVB. Auch in München kamen die Nationalspieler spät zurück, auch in München fehlen wichtige Akteure verletzt. Doch der Blick in Dortmund geht über die Begegnung hinaus. Auf eine permanente Entwicklung hat es Rose abgesehen, auf Konstanz in den Vorträgen, auf Nachhaltigkeit. Er werde deshalb auch am Dienstagabend zuallererst auf die Leistung schauen, kündigt er an, denn "die ist das Entscheidende, wenn sie stimmt, haben wir als Team das gute Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind".

Der Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt nährte dieses Gefühl, trotz vereinzelter Lücken im Defensivverbund. "Wir haben eine Mannschaft mit Qualität", sagt Rose mit Blick auf das 5:2, "aber natürlich haben wir auch noch ein paar Baustellen. Das sieht ja jeder." Doch es ist auch bereits erkennbar, für welchen Stil der BVB unter Rose stehen soll: Intensiv, aggressiv, schnell und geschlossen soll es zugehen. Das garantiert zwar keine Titelgewinne, aber es vergrößert die Chancen darauf, sie zu gewinnen. Und nicht erst in einem, zwei oder drei Jahren. Sondern bereits am Dienstag.