Rose vor dem Revierduell in Bochum: "Wir müssen vorsichtig sein"

17 Kilometer trennen die Stadien von Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. Es wird also eine kurze Dienstfahrt für den BVB, wenn er sich am Samstagmittag auf den Weg zum ersten kleinen Revierderby seit dem 13. März 2010 macht. Damals gewannen die Schwarz-Gelben an der Castroper Straße mit 4:1 - Wiederholung eher unwahrscheinlich.

Drei Heimsiege in Serie haben das Selbstvertrauen der Bochumer Aufsteiger groß werden lassen, auch die lediglich vier Heimgegentore, die der VfL in dieser Saison erst kassierte, können sich mehr als sehen lassen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis zählt zu den positiven Überraschungen der vergangenen Monate - und kann entsprechend befreit ins kleine Revierderby gegen Borussia Dortmund starten. Zumindest sieht das BVB-Trainer Marco Rose so.

"Durch ihre Siege ist Selbstvertrauen dazu gekommen, sie haben genügend Abstand nach unten", sagt der 45-Jährige, der am Samstag aufgrund seiner Gelb-Roten Karte gegen den FC Bayern nicht auf der Bank sitzen darf, und bilanziert: "An so einem Tag wie am Samstag kannst du deshalb versuchen, den BVB richtig zu ärgern. Das macht sie gefährlich. Da müssen wir vorsichtig sein."

Wir reden nicht ständig darüber. Rose

Eine spezielle Derby-Vorbereitung setzte Rose in dieser Englischen Woche nicht auf den Plan. Allerdings verzichtete er auf einen freien Tag für seine Mannschaft. "Das", sagt er, "spricht ja dafür, dass wir das Derby als ein wichtiges Spiel sehen, auch wenn wir nicht ständig darüber reden." Dranbleiben wollte der BVB-Trainer mit seinem Team nach dem souveränen und seriös herausgespielten 5:0-Erfolg in der Champions League über Besiktas am Dienstag, "den Fokus halten", "sich Dinge erarbeiten". Drei Spiele sind es noch bis zur kurzen Winterpause - drei Spiele, in denen der BVB den Kontakt zum Spitzenreiter FC Bayern halten und den Abstand nach unten im Idealfall vergrößern möchte.

Dass die Partie gegen den Reviernachbarn kein Selbstläufer wird, davon ist Rose überzeugt. Nicht nur, weil er seinen Kumpel Reis aus dem gemeinsamen Fußballlehrer-Lehrgang 2014/2015 bestens kennt. "Sie haben ein paar Dinge angepasst, nachdem sie einen schwierigen Start hatten. Die Dinge funktionieren jetzt. Sie kommen ins Rollen, ohne dass sie ihren grundsätzlichen Weg verlassen haben", sagt Rose und schließt daraus für seine Mannschaft: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Konter laufen und dass wir keine einfachen Fehler im Verteidigen begehen." Sonst könnte die Post schnell in Richtung des Dortmunder Tores abgehen - und die Kulisse als zusätzlicher Faktor ins Spiel kommen.

Zwar sind Corona-bedingt nur 13.799 Zuschauer zugelassen - darunter 650 aus Dortmund -, Derby-Atmosphäre allerdings dürfte dennoch herrschen. Der VfL sei bekannt für eine "herausragende Stimmung" in einem "schönen Fußballstadion, das klein und eng ist", sagt Rose. "Darauf müssen wir uns einstellen."