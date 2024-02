Rose verkündet Torwartwechsel: Mit Gulacsi gegen Union

Nach drei Niederlagen in Folge steht RB Leipzig gegen Union Berlin enorm unter Druck. Als erste Konsequenz verkündete Trainer Marco Rose am Freitag einen Wechsel im Tor.

Anstelle von Janis Blaswich wird am Sonntag der ehemalige Kapitän und langjährige Stammkeeper Peter Gulacsi bei RB Leipzig zwischen die Pfosten zurückkehren. Es ist der erste Bundesliga-Einsatz des Ungarn seit dem 1. Oktober 2022, vier Tage später erlitt er im Champions-League-Gruppenspiel gegen Celtic Glasgow einen Kreuzbandriss. "Es geht nicht um die Leistung von Janis, wir können ihm nichts vorwerfen", betonte Rose auf der Pressekonferenz am Freitag, auch bei der 2:5-Pleite am Samstag in Stuttgart habe Blaswich "ein anständiges Spiel gemacht. Trotzdem wechseln wir, weil wir die Gesamtsituation sehen".

Diese Gesamtsituation heißt drei Niederlagen im Jahr 2024, und bei den jüngsten beiden Spielen gegen Leverkusen (2:3) und Stuttgart hinterließ Blaswich nicht mehr jenen sicheren Eindruck, den er zuvor in den allermeisten seiner 62 Pflichtspiele für die Leipziger vermittelt hatte. Auf Anhieb hatte er sich nach Gulacsis Verletzung als verlässlicher Vertreter erwiesen, gewann mit RB im Sommer den DFB-Pokal und Supercup, wurde im November von Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar für die Länderspiele gegen Türkei und Österreich berufen (aber nicht eingesetzt).

In einem Gespräch am Donnerstag hatten Rose und Torwarttrainer Frederik Gößling den beiden Keepern den Rollentausch mitgeteilt und begründet. "Wir haben zwei Top-Torhüter auf absoluter Augenhöhe und wollen nun auf der Position versuchen, neue Impulse zu setzen", sagte Rose: "Wir haben großes Vertrauen in Pete und nach wie vor in Janis." Gulacsis Weg zurück hatte sich zunächst verzögert, nachdem Keime im operierten Knie entdeckt wurden und eine zweite Operation notwendig war. Seit September ist der Routinier allerdings wieder fester Bestandteil des RB-Kaders, kam auch in den DFB-Pokalspielen gegen Wehen Wiesbaden (3:2) und Wolfsburg (0:1) sowie im Champions-League-Gruppenspiel gegen Young Boys Bern (2:1) zum Einsatz.

Gulacsis Comeback auch eine EM-Chance - Noch keine Entscheidung bei Orban

Für Gulacsi ist das Bundesliga-Comeback die Chance, sich den verlorenen Stammplatz zurückzuerobern und sich rechtzeitig vor der EM auch wieder für Ungarns Nationalteam zu empfehlen. Rose stellte klar, dass er nun nicht vor jedem Spiel eine Richtungsentscheidung im Tor treffen will. "Es ist wichtig, dass wir nicht jede Woche darüber reden", sagte er und fügte hinzu: "Wenn wir das Spiel gewinnen und Pete die Bälle fängt, gibt es wahrscheinlich keinen Grund, ihn wieder raus zu nehmen."

Ob auch Kapitän Willi Orban am Sonntag nach fünfmonatiger Verletzungspause zum Startelf-Comeback kommt, ließ Rose dagegen noch offen. Der von einem Außenbandriss genesene Abwehrspieler wurde in Stuttgart in den Schlussminuten eingewechselt und brennt auf die Rückkehr. "Bei Willi werden wir uns das Abschlusstraining anschauen und überlegen, was Sinn macht", sagte Rose, der aller Voraussicht nach den ungarischen Nationalspieler von der Leine lassen wird: "Er ist ein wichtiger Spieler und hat sich in den letzten 14 Tagen eine gute Verfassung gebracht."