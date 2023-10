Rose: "Unsere Jungs aus Brüssel hatten einen harten Abend"

Mit ganz unterschiedlichen Erlebnissen kehrten die Nationalspieler nach Leipzig zurück. Doch bei zwei Spielern hallte der Einsatz im Ausland noch länger nach.

Lois Openda und Emil Forsberg trafen sich bereits am Montag zum Duell zwischen Belgien und Schweden und erlebten dramatische Stunden, die sie sicherlich nicht mehr so schnell vergessen dürften. Nach tödlichen Schüssen auf zwei schwedische Fans in der Innenstadt wurde die Partie beim Stand von 1:1 abgebrochen.

"Das war für uns alle ein großer Schock", sagte Leipzigs Coach Marco Rose am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstagnachmittag bei Darmstadt 98 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wenn du nicht weißt, was wirklich passiert ist und nur irgendwelche Meldungen hörst, auf die du dich erstmal verlassen musst, da bist du natürlich vorsichtig. Die paar Stunden im Stadion waren nicht einfach für die Jungs mit dem Halbwissen."

Lange Zeit hatten viele der 35.000 Zuschauer im König-Baudouin-Stadion in Brüssel ausharren müssen, die letzten schwedischen Anhänger waren erst gegen 4 Uhr morgens evakuiert worden. "Emil ist mit der Nationalmannschaft relativ schnell ausgeflogen worden", erzählte Rose am Freitag.

Rose: "Wir haben mit ihnen gesprochen"

Allerdings scheint das Duo die Erlebnisse mittlerweile verarbeitet zu haben. "Wir haben mit ihnen gesprochen und es geht ihnen gut", sagt der Coach. "Die Umstände sind alles andere als schön, sie sind dramatisch. Aber den beiden geht es ganz anständig."

Zur schwedischen Mannschaft gehörten neben Forsberg auch Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) und Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt). Am Donnerstag teilte die UEFA mit, dass die Partie mit dem Halbzeitergebnis von 1:1 gewertet wird, was auch Wunsch der beiden Verbände gewesen sei.