Rose und Kobel stellen sich demonstrativ vor Akanji

Am Dienstag hat Marco Rose (44) seinen ersten Titel als Trainer von Borussia Dortmund verpasst. Dass Manuel Akanji zum Sündenbock gemacht werden sollte, missfiel nicht nur dem BVB-Coach.

Kein Vorwurf an den Landsmann: Gregor Kobel (li.) muntert Manuel Akanji auf. imago images

"Wir haben ein hochklassiges Supercup-Spiel gesehen", bekundete Rose in seinem Eingangsplädoyer bei "Sky". Nur habe seine Mannschaft "über 90 Minuten zu viele einfache Fehler" gemacht - und deswegen mit 1:3 gegen Rekordmeister Bayern München verloren.

Mit Kritik sparte Rose aber insgesamt, weil er "richtig viele gute Dinge von meiner Mannschaft gesehen" habe. Speziell die Phase nach dem 0:2 imponierte ihm, weil sich der BVB noch einmal aufbäumte, durch Marco Reus zum Anschlusstreffer kam und den FCB dann "gefühlt am Haken" hatte. Das dritte Gegentor allerdings (erzielt von BVB-Schreck Robert Lewandowski) brach den Hausherren das Genick. Dass dem zweiten Tor des ehemaligen Dortmunders ein individueller Fehler von Verteidiger Akanji vorausgegangen war, konnte auch Rose nicht abstreiten.

"Es ist natürlich ein Fehler, der uns nicht passieren sollte", so Rose, der jedoch sofort hinterherschob: "Aber Manu soll weiter mutig Fußball spielen." Noch demonstrativer stellte sich BVB-Keeper Gregor Kobel vor seinen Vordermann. "Manu hat ein Riesenspiel gemacht", stellte der Schweizer klar. Ohne seinen Landsmann hätte es "schon früher deutlicher" stehen können. "Sowas passiert jedem mal", fand Kobel. Auch wenn Akanji ihn in der 74. Minute vor eine ungünstige Aufgabe stellte: "Wenn Lewandowski blank vor einem steht, ist es natürlich erstmal kacke." Und führte in dem Fall auch zur Entscheidung.

Kobel: "... dann gewinnen wir dieses Spiel"

Doch wie zuvor schon bei Kapitän Reus und Rose überwogen auch bei Kobel ganz klar die positiven Aspekte der intensiven 90 Minuten im Signal-Iduna-Park. "Hast du ein bisschen mehr Spielglück, dann gewinnen wir dieses Spiel", war Kobel überzeugt. "Am Ende war Bayern ein bisschen kaltschnäuziger."

Doch der BVB habe eindrucksvoll bewiesen, dass er "auf jeden Fall mehr als nur mithalten" könne. Die erste Chance zur Revanche wartet am ersten Dezember-Wochenende, wenn die Westfalen erneut die Bayern zu Hause empfangen - und diesmal nicht vom Haken lassen wollen.