Rose und die Rangers: "Eine Mannschaft, die als Mannschaft auftritt"

Vor dem ersten Europa-League-Auftritt warnt Dortmunds Trainer Marco Rose vor dem Gegner und fordert Konstanz beim eigenen Team.

Angetan von den Glasgow Rangers: Marco Rose. AFP via Getty Images

Die persönliche Bilanz von Marco Rose in der Europa League könnte vor dem ersten Auftritt von Borussia Dortmund durchaus Optimismus verbreiten: 30 Spiele stand der Coach in diesem Wettbewerb an der Außenlinie, mit RB Salzburg und Borussia Mönchengladbach gewann er 17 davon, nur sechs gingen verloren.

Für die erste Spiel mit dem BVB nutzt dem 45-Jährigen das allerdings nichts, gegen die Rangers aus Glasgow gehört im Hinspiel der Play-offs am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) mehr dazu, die hohen Erwartungen an den ersten Titel in diesem Pokal zu erfüllen. "Druck und Ambitionen haben wir immer bei Borussia Dortmund", weiß Rose: "Das ist Fußball."

Witsel ein heißer Startelf-Kandidat

Gegen "einen starken Gegner" aus Schottland, weiß der Coach, gehe es darum "unsere Aufgaben erledigen" und grundsätzlich "konstanter in unseren Leistungen und Ergebnissen zu werden". Im ersten Schritt soll dafür der Auftritt vom 3:0-Erfolg bei Union Berlin am Sonntag wiederholt werden. Und wenn das auf europäischem Parkett gelinge, "haben wir eine gute Mannschaft und sind in der Lage weit zu kommen".

"Da hatten wir eine gute Balance", findet auch Routinier Axel Witsel im Rückblick auf Sonntag. Der Belgier trat an der Alten Försterei auf der Doppel-Sechs mit einem Nebenmann deutlich verbessert auf und ist auch gegen die Rangers ein heißer Startelf-Kandidat ist: "Wir müssen offensiv und defensiv konstant auf unseren Level sein." Ein Schritt dahin ist "Kontrolle über das Spiel", wie es der Trainer fordert: "Es soll nicht so viel hin- und hergehen."

Rangers-Dribbler einst glücklos in Freiburg

Das wird auch am Donnerstag gefragt sein, gerade gegen "eine Mannschaft, die als Mannschaft auftritt", wie Rose eine der Stärken des Gegners formuliert. Aber auch Einzelspieler seien gefährlich: Dribbler Ryan Kent etwa, der einst ein halbes Jahr glücklos beim SC Freiburg agierte, oder der "physisch starke Achter" Joe Aribo.