Rose und der "Running Gag"

Im dritten Spiel einer intensiven Woche lässt der BVB in Köln Punkte, der Abstand zu den Bayern wächst. Trainer Marco Rose kennt die Reflexe.

Die Antwort war schon fast belustigt. "Ich spiele das Spiel gerne mit", sagte Marco Rose nach der absehbaren Frage, ob es das nach dem Remis in Köln jetzt nun wirklich endgültig und ultimativ mit dem Meisterkampf gewesen sei für Borussia Dortmund. Schließlich wuchs der Abstand auf Rang 1 und Bayern München wieder auf sechs Punkte an.

"Wir verlieren ein Spiel, dann heißt es wieder verkackt. Dann gewinnen wir ein Spiel und die Bayern stolpern, dann wird wieder die Frage gestellt, ob wir dabei sind", resümiert Rose die vergangenen Wochen und Monate: "Das ist ja ein Running Gag." Intern war der Blick nach oben nie so flehend, wie er vielleicht in der Öffentlichkeit beim Sichten der Bundesliga-Tabelle wird, wenn der BVB der letzte Strohhalm für einen spannenden Titelendspurt ist - oder wahlweise eben war.

Wir haben den Meisterkampf ja nicht ausgerufen. Sebastian Kehl

"Wir hätten gerne gewonnen und es so lange wie möglich spannend gemacht, aber wir konnten unsere Chancen realistisch einzuschätzen", findet auch der zukünftige Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir haben den Meisterkampf ja nicht ausgerufen." Und der wurde auch nicht beim intensiven Remis in Köln verloren, sondern am ehesten noch im vergangenen Dezember, als die Bayern im direkten Duell gewannen und bis Weihnachten davonziehen konnten.

Im stimmungsvollen Spiel am späten Sonntag musste der BVB mit einem leistungsgerechten Punkt gegen unangenehme Gastgeber zufrieden sein, gerade angesichts der Kölner Druckphase über große Teile der ersten Hälfte. "Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichener, die klareren Tormöglichkeiten hatten wir am Ende", befand Kehl: "Aber Köln hat sich das verdient, sie haben sehr aufopferungsvoll gekämpft." Sein Team habe "nach einer englischen Woche" nochmal richtig was rausgehauen, sie wollten alles versuchen“.

Kehl sieht auch andere Reizpunkte

Und die Bilanz mit sieben Punkten aus drei Spielen ist angesichts der Personalprobleme zufriedenstellend - auch wenn am Ende das einzige Remis stand. Mit dem größeren Punktepolster nach oben und unten geht es Kehl auch um andere Aspekte als Reiz: „Rückrundenmeister zu werden ist ein lohnendes Ziel. Und den Abstand nach unten zu vergrößern und es nach vorne nicht so brutal aussehen zu lassen, wäre ganz gut."