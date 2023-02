Rose und das Motto Augenhöhe

Beim 1:1 gegen Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League erlebte RB Leipzig zwei Welten - eine vor und eine nach der Halbzeit. Dementsprechend gemischt fiel das Fazit der Protagonisten aus.

"Die erste Halbzeit war nicht Champions League, die zweite dann schon. Da haben wir dann auch auf Augenhöhe agiert. Das war vorher auch das Motto für uns", erklärte Marco Rose nach der Partie. "Es waren zwei sehr, sehr unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit sind wir praktisch nicht dagewesen, waren sehr passiv und sind nur hinterhergelaufen. Auch mit dem Ball war es im Endeffekt schlecht", so der Leipziger Coach weiter.

Schlager und das viele Nachlaufen

Nicht unschuldig am Rückstand, der aufgrund weiterer guter Chancen der Engländer nach 45 Minuten auch leicht hätte höher ausfallen können, war Xaver Schlager nach einem folgenschweren Fehlpass in Richtung Konrad Laimer, der allerdings bei Jack Grealish landete. Zwei Kontakte später, darunter ein minimaler von Ilkay Gündogan, lag der Ball nach Riyad Mahrez' Schuss im Leipziger Tor.

Schlager begründete seinen Fauxpas so: "Ich wollte, dass der 'Koni' gleich den Ball in den Raum bekommt; auch, weil von hinten Erling Haaland angerannt kam." Zum anderen sei das Problem gewesen, "dass wir in der ersten Hälfte so viel nachgelaufen sind, dass der Herzschlag so hoch wird, dass so etwas passiert".

Henrichs: "Das nimmt man mit nach Hause"

Nach der Pause jedoch wurde alles besser. "In der zweiten Hälfte war es komplett anders und so, wie wir es uns in etwa vorgestellt haben. Wir haben sie unter Druck gesetzt und selbst viel mehr mit dem Ball gehabt", sagte Rose - und erhielt Zustimmung von Benjamin Henrichs, den der Coach nach der Halbzeit für Lukas Klostermann brachte: "Wir waren mutiger und ruhiger am Ball - dann kann man auch gegen City bestehen."

Henrichs Hereinnahme brachte sichtbare Belebung ins aber auch allgemein stark verbesserte Auftreten der Sachsen nach der Pause. Schon vor dem Ausgleich von Josko Gvardiol hatte Henrichs höchstselbst das 1:1 auf dem Fuß gehabt, aber aus guter Position knapp am linken Pfosten vorbeigeschossen. "Das nimmt man mit nach Hause, das gibt schlaflose Nächste, ich muss ihn reinmachen oder zumindest aufs Tor bringen, dass er vielleicht zu einem Mitspieler prallt", meinte Henrichs selbstkritisch.