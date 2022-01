Rose und das Dauerthema Haltung: "Wir werden den Finger wieder in die Wunde legen"

Für Trainer Marco Rose war Borussia Dortmunds 3:2-Sieg in Frankfurt "ein Beispiel, wie es aussehen soll" - und ein Beleg für sein großes Überthema.

Beim Interview kurz nach dem turbulenten 3:2-Erfolg bei der Frankfurter Eintracht kam Marco Rose zunächst einmal aufs leere Stadion zu sprechen: "Wenn Fans hier gewesen wären, wäre es sicherlich am Ende hochemotional geworden", so der BVB-Trainer bei "Sky". "Ohne Fans fehlt dann aber doch ... ohne Fans fehlt in diesem Sport eigentlich alles, auch wenn es sicher ein wichtiger Sieg für uns und natürlich auch schön war."

Vor allem die Art und Weise, wie sein Team ins Spiel gekommen - druckvolle erste Minuten inklusive Pfostentreffer - und vor allem in den zweiten 45 Minuten trotz 0:2-Rückstands aufgetreten war, stimmte den Trainer dabei äußerst positiv: "Ich glaube, dass das heute ein Beispiel dafür war, wie es aussehen kann und aussehen soll. Wir waren über die vollen 90 Minuten drin."

Die typischen Fehler, die vorher auch Mats Hummels (Stichwort "Wild-West-Fußball") erkannt hatte, waren dabei auch Rose nicht entgangen: "Wir hatten auch eine Phase, in der wir Fehler gemacht haben. Es ist viel zu einfach, gegen uns torgefährlich zu werden. Das muss man auch einfach mal sagen."

Rose: "Wir müssen noch besser werden"

Mit dem 1:2-Anschluss von Joker Thorgan Hazard merkte er dann jedoch, dass in seiner Truppe "noch einmal richtig der Glaube zurückgekommen ist". Und das brachte Rose mal wieder dazu, über sein Hauptthema der letzten Wochen mit dem Champions-League-Aus, dem 2:3 gegen Bayern und dem 2:3 bei Hertha BSC zu sprechen.

"Das sollte den Jungs zeigen, dass sich Haltung am Ende auszahlt", so der BVB-Coach. "Dieser Sieg bedeutet in erster Linie nur die drei Punkte, wir haben aber auch Abstand zum Beispiel zu Frankfurt gewonnen und nach oben den Abstand verkürzt (sechs Punkte Rückstand auf den FCB; Anm.d.Red.). Das Thema Haltung ist damit aber noch nicht zu Ende, das muss sich jetzt auch die nächsten Wochen zeigen. Deswegen werden wir den Finger auch wieder in die Wunde legen. Bei diesem Thema fordere ich auch Nachhaltigkeit. Denn wir müssen noch besser werden, unsere Hausaufgaben machen."