Rose über Transfers: "Ich würde uns raten, was zu machen"

Nach zwei Niederlagen zum Start ins neue Jahr geht es für RB Leipzig zum VfB Stuttgart. Womöglich wird Willi Orban sein Comeback geben. Zudem könnte auf dem Transfermarkt noch etwas passieren.

Der Leipziger Kapitän Willi Orban stand vor seiner Verletzung (Außenbandriss im Knie) zuletzt am 3. Spieltag auf dem Platz. Am Samstag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kündigt sich sein Comeback an.

Trainer Marco Rose erzählte am Freitag auf der Pressekonferenz, dass es für Orban die erste gute Trainingswoche gewesen sei. "Bisher funktioniert alles sehr gut. Wir sind sehr zufrieden", sagt Rose und schränkt ein. "Er ist noch kein großes Thema für einen Einsatz. Allerdings werden wir ihn mitnehmen, weil er unser Kapitän ist, weil er wichtig ist und wir vielleicht auch schonmal über fünf Minuten reden können. Am Ende kann uns unser Kapitän in so einem wichtigen Spiel auch in fünf Minuten helfen und Stabilität geben. Auch vor dem Spiel kann er in der Kabine schon positiv miteinwirken."

"Das Stuttgart-Spiel ist prädestiniert dafür"

Nach zwei Niederlagen in Folge kommt der Partie beim VfB - direkter Konkurrent um einen Platz in der Königsklasse - eine große Bedeutung zu. "Das Stuttgart-Spiel ist prädestiniert dafür, aufzuzeigen, was alles geht. Das wird unglaublich schwer, aber wir haben die Option als Tabellendritter zurückzukommen - egal was die anderen machen", sagt Rose.

Die jüngsten Niederlagen sieht Rose indes nicht nur negativ, auch wenn er weiß: "Wir sind ein Verein, der es nicht gewohnt ist, zu verlieren. Wenn wir verlieren, setzen Mechanismen ein, die wir alle kennen." Doch ist auch eine andere Erkenntnis hilfreich: "Ich finde es auch wichtig, dass wir hier in Leipzig auch verstehen, dass es nicht immer nur nach oben gehen kann, dass hier und da auch mal eine Leidensfähigkeit dazugehört. Das ist ja auch Fußball und macht ihn aus. Das zeigt, wie man zusammensteht."

Das Profil für einen Neuzugang gibt es

Daneben blieb noch die Frage nach Neuzugängen, denn vor dem Schließen des Transferfensters stehen bei RBL nur Abgänge in der Bilanz. "Grundsätzlich sind wir dünn, bin aber davon überzeugt, wenn wir stabil bleiben, würden wir das hinbekommen", sagte Rose zur überschaubaren Personaldecke. Eine Sperre wie bei Xavi (5. Gelbe Karte) jetzt oder eine kurze Verletzung eines Spielers sei zu kompensieren.

Schnellschüsse wolle Leipzig keine machen, allerdings ist Rose der Meinung: "Ich habe immer gesagt, ich würde uns raten, nochmal was zu machen. Fakt ist, wenn wir was finden, was gut ist und in unser Anforderungsprofil passt, dann werden wir das machen. Wenn wir nichts mehr machen, werden wir es gemeinschaftlich angehen, ohne dass wir rummosern."

Auch wenn die Uhr, was Neuzugänge anbelangt, runtertickt, "ergeben sich in den letzten zwei, drei Tagen noch Optionen, dann…" Das Profil für einen potenziellen Neuzugang gebe es, aber den Spieler dazu "haben wir noch nicht gefunden." Es könnte also noch spannend werden …