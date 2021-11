Rose über Rote Karte: "Dann läuft irgendwas falsch im Fußball"

Borussia Dortmund steht nach der zweiten Niederlage gegen Ajax Amsterdam in der Champions League unter Druck. Marco Rose ärgerte hinterher besonders eine spielentscheidende Szene.

Durch ein 1:3 gegen Ajax ist der BVB am Mittwoch auf Rang drei der Champions-League-Gruppe C abgerutscht. Viel mehr als die Niederlage wurmte die Protagonisten im ersten Moment aber die unberechtigte Rote Karte für Mats Hummels in der 29. Minute, die der englische Referee Michael Oliver auch nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten nicht zurücknahm.

Rose fehlte jegliches Verständnis für die überzogene Entscheidung. "Ich meine, das ist so ein erfahrener Schiedsrichter", setzte der Dortmunder Trainer am DAZN-Mikrofon an und winkte speziell mit Blick auf den Video-Assistenten ab: "Wenn Leute von dort aus entscheiden, dass man die Karte wirklich so geben kann - dann tut's mir leid. Dann läuft irgendwas falsch im Fußball."

Auf der anschließenden Pressekonferenz war Roses Ärger natürlich noch nicht verraucht. Vor allem, weil seine Mannschaft die ersten 25 Minuten "gut im Spiel" gewesen sei und "wenig bis gar nichts" zuließ. Dann aber griff der Unparteiische entscheidend in die Partie ein. "60 Minuten Unterzahl gegen Ajax Amsterdam, das ist eine Menge Holz", gab Rose zu und schob hinterher: "Insgesamt kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen."

Als er von einem Journalisten nochmal speziell auf die Rote Karte angesprochen wurde, stellte Rose eine Gegenfrage: "Gibt es hier irgendjemanden im Raum, der sagt, dass es eine Rote Karte sein kann?" Er selbst hätte eine Rote Karte sogar vertretbar gefunden, "wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich die Bilder nochmal anzuschauen". So aber sei die Fehlentscheidung von Oliver und allen voran die verpasste Chance, diese zu korrigieren, nicht nachvollziehbar.

Als ob ihm jemand komplett in die Beine gefahren wäre. Rose über Antony

Wie Unglücksrabe Hummels konnte sich auch Rose einen Kommentar in Richtung des gefoulten Antony, der nach der Grätsche den "sterbenden Schwan" mimte, nicht verkneifen. Der Brasilianer habe "Kino" gemacht: "Als ob ihm jemand komplett in die Beine gefahren wäre."

Mit Wolf fehlt nun der dritte Linksverteidiger

Zu allem Überfluss hat Rose derweil einen neuen Ausfall zu beklagen. Mit Marius Wolf, der eine Muskelverletzung davontrug, verlor der Dortmunder Fußballlehrer seinen dritten Linksverteidiger. "Da müssen wir durch", gab sich Rose auch mit Blick auf das Spitzenspiel in Leipzig am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kämpferisch. Dass sein Team von der bitteren Niederlage einen Knacks davonträgt, glaubt er nicht. Schon am Wochenende kann der BVB diese These unterstreichen.