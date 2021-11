Rose über Reyna: "Wir hoffen, dass er dieses Jahr noch ein Thema wird"

Borussia Dortmund muss noch länger auf US-Youngster Giovanni Reyna verzichten. Wie BVB-Trainer Marco Rose am Freitag vor der Partie gegen RB Leipzig bekanntgab, hat sich die Muskelverletzung des Offensivspielers als "ein bisschen schwieriger" erwiesen. Es sei noch nicht absehbar, wann Reyna wieder im Mannschaftstraining dabei sein könne.

Ein Tor gegen Frankfurt, ein Tor gegen Hoffenheim - die Saison ging gut los für Giovanni Reyna. Dann jedoch verletzte sich der US-Nationalspieler im Dienste von Borussia Dortmund bei der Länderspielreise Anfang September und muss seitdem zuschauen. Und dieser unbefriedigende Zustand wird auch noch eine Weile andauern, wie BVB-Trainer Marco Rose am Freitag zugab.

"Es wird langsam besser, aber die Verletzung hat sich dann doch als ein bisschen schwieriger erwiesen", sagte der 45-Jährige, bei dem Reyna zu Saisonbeginn gesetzt war. Bei der Muskelverletzung Reynas habe es eine "leichte Sehnenbeteiligung" gegeben, auch die Nerven hätten bei "bestimmten Reha-Prozessen" leichte Probleme bereitet, weshalb man einen Schritt zurück habe gehen müssen. "Jetzt hoffen wir, dass dort Grund reinkommt und wir nach und nach Schritte nach vorne machen können", ergänzte Rose, der keine Prognose über den Zeitpunkt der Rückkehr abgeben wollte: "Es ist noch nicht absehbar, wann Gio wieder im Mannschaftstraining ist. Aber wir hoffen, dass er noch dieses Jahr ein Thema wird."

BVB-Lazarett gut besetzt

Neben Reyna muss der BVB im Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auch auf zahlreiche weitere Akteure verzichten. Zumal sich nach dem Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam (1:3) am vergangenen Mittwoch auch noch Marius Wolf mit einer Muskelverletzung in den Krankenstand abmeldete. Kurzfristige Rückkehrer sind nicht zu erwarten. Erst nach der kommenden Länderspiel-Unterbrechung ist damit zu rechnen, dass sich der eine oder andere derzeit verletzte BVB-Profi - etwa Raphael Guerreiro, Nico Schulz und Mahmoud Dahoud - im Trainings- und Spielbetrieb zurückmeldet.

Rose über Pongracic: "Ich werde ihn darauf hinweisen, dass Schweigen manchmal Gold ist"

Sicher nicht dazu gehören wird dann allerdings Stürmer Erling Haaland, der dem BVB möglicherweise bis zum Jahresende fehlen wird - das hatte zuletzt unter anderem Dortmunds Innenverteidiger Marin Pongracic ausgeplaudert. Rose gab der Leihgabe aus Wolfsburg, die mit einer Geldstrafe rechnen muss, deshalb am Freitag einen Rat mit auf den Weg: "Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es natürlich mitbekommen. Ich werde ihn darauf hinweisen, dass Schweigen manchmal Gold ist", sagte der BVB-Trainer, der mit Pongracic bereits bei RB Salzburg zusammenarbeitete.