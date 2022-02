Rose über Reyna: "Schön, dass wir diesen Qualitätsspieler wieder dabeihaben"

Seit Monaten arbeitet Giovanni Reyna auf diesen Moment hin, am Sonntag könnte es endlich so weit sein: Der Youngster von Borussia Dortmund steht nach fast halbjähriger Verletzungspause vor seiner Kader-Rückkehr - sehr zur Freude von BVB-Trainer Marco Rose.

Ein Video, das Mut macht

Um zu ahnen, warum sie bei Borussia Dortmund gemeinsam mit Giovanni Reyna in den vergangenen Wochen und Monaten so auf die Rückkehr des US-Amerikaners hinfieberten, genügen zwölf Sekunden Videomaterial. Der BVB selbst hat den kurzen Clip zuletzt über seinen englischsprachigen Twitter-Kanal digital verbreitet - was Mitspieler Mats Hummels vielleicht nicht ganz so witzig gefunden haben könnte.

Denn in dem Schnipsel, das in der vergangenen Woche beim Training aufgenommen wurde, sind die besonderen Fähigkeiten Reynas zu sehen - und Hummels ist sein Opfer. Gleich drei Treffer gelingen dem 19-Jährigen in dem ungeschnittenen Video bei einer Übung auf kleine Tore gegen seinen 14 Jahre älteren Kollegen, zwei davon geht ein Beinschuss voraus, die Höchststrafe für einen Fußballer.

Rose schwärmt von Reyna

Kein Wunder also, dass Marco Rose vor der Partie gegen Leverkusen, bei der Reyna trotz einer Erkältung Mitte der Woche wieder dabei sein dürfte, schwärmt: "Ich bin happy, das muss ich wirklich sagen. Gio im Training zu sehen, wie er die Räume findet, wie er Eins-gegen-Eins-Situationen löst, wie er auch gegen den Ball arbeitet: Es ist schön, dass wir diesen Qualitätsspieler wieder dabeihaben. Das ist wichtig für uns." Und wichtig für Reyna, der seit Anfang September auf seine Rückkehr in den Spielbetrieb warten muss.

Wir haben ihn vermisst. Seine Kreativität, seine Torgefahr, und seine Schlitzohrigkeit, sich zwischen den Linien zu bewegen. Sebastian Kehl

Bei einer Länderspielreise mit dem US-Team hatte sich der Youngster damals verletzt. Die Muskelverletzung bremste ihn jäh aus nach einem richtig guten Saisonstart beim BVB - und sie bremste ihn wesentlich länger, als es zunächst erwartet worden war. Nicht nur der Muskel, auch die beteiligte Sehne machte Probleme, immer wieder wurde der Reha-Prozess unterbrochen, immer wieder musste er einen neuen Anlauf starten.

"Gio hat eine schwierige Zeit hinter sich. Er war mehrere Monate raus wegen einer Verletzung, die ihn sehr beschäftigt hat. Er ist ein sehr, sehr junger Spieler, der auch lernen musste, damit umzugehen. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht und viele Gespräche", sagt Sebastian Kehl. Dortmunds Lizenzspielerleiter gibt zu, dass man in dieser Zeit gemerkt habe, "dass das was mit einem Jungen macht, wenn er so lange nicht mit der Mannschaft trainieren kann". Jetzt aber sei Reyna auf "einem richtig guten Weg". Und das sei gut, denn: "Wir haben ihn vermisst. Seine Kreativität, seine Torgefahr, und seine Schlitzohrigkeit, sich zwischen den Linien zu bewegen."

Guter Draht zu Rose

Reyna war im Sommer mit viel Elan in die Vorbereitung gestartet und hatte früh einen Draht zu Rose aufgebaut, der ihn immer wieder beiseite nahm und ihm insbesondere in der Arbeit gegen den Ball half, sich zu verbessern. Der Mittelfeldspieler nahm die Tipps an und setzte sie um. Die Belohnung folgte prompt: In den ersten fünf Pflichtspielen stand Reyna immer in der Startelf (zwei Tore, eine Vorlage) - dann folgte die verhängnisvolle Reise zum US-Team und eine lange Leidenszeit. Die jedoch, so scheint es, ist nun vorbei.