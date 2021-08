Rose über Moukoko: "Es ist wichtig, dass wir den Jungen reinhauen"

Es war ein intensives, physisch forderndes Duell, das sich Borussia Dortmund im Supercup mit dem FC Bayern lieferte - und mit 1:3 verlor. Auch deshalb, weil im Sturm trotz prominenter Namen die Durchsetzungskraft fehlte. BVB-Trainer Marco Rose nahm dennoch viel Positives mit.

Als der BVB am Dienstagabend die Aufstellung für den Supercup über seine digitalen Kanäle veröffentlichte, ging für viele Anhänger der Schwarz-Gelben ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Nicht nur Erling Haaland stand in der Startelf, sondern auch Youssoufa Moukoko. Der Youngster aus dem eigenen Nachwuchs bildete mit dem norwegischen Ausnahmestürmer ein Angriffsduo, das vorab die Fantasie beflügelte - in der Realität aber noch Verbesserungspotenzial besitzt. Wie könnte es auch anders sein angesichts der geringen Spielzeit, in der beide bislang gemeinsam auf dem Platz standen.

Am deutlichsten wurde das in der 20. Minute: Moukoko führte den Ball in Richtung des Münchner Tores, als er Haaland schicken wollte. Doch der Pass des 16-Jährigen war nicht ideal getimt, sein rund fünf Jahre älterer Sturmpartner sprintete ins Leere - und ärgerte sich sichtbar darüber. "Mouki", brüllte er in den Dortmunder Abendhimmel, und breitete die Arme aus, um zu zeigen, wohin der Ball gemusst hätte. Neun Minuten später war es dann Haaland, der Moukoko im Strafraum bedienen wollte, ihn aber nicht fand. Nur zwei Szenen, die exemplarisch belegen, dass die Abstimmung zwischen dem deutschen Toptalent und seinem Vorbild beim BVB noch nicht zu 100 Prozent passte.

Mouki muss sich alle Einsätze hart erarbeiten. Rose über Moukoko

Marco Rose hob nach der Partie dennoch hervor, dass Moukoko "ein paar richtig gute Aktionen" gehabt habe. "Da hat meine seine Dynamik und seine Qualität gesehen, die er in dem Alter schon hat", sagte der BVB-Trainer über seinen Youngster. Genau diese Qualitäten wolle man gezielt fördern, ergänzte Rose: "Es ist wichtig, dass wir den Jungen reinhauen, ihm die Möglichkeit geben, sich zu zeigen und zu entwickeln. Trotzdem muss sich auch Mouki alle Einsätze hart erarbeiten."

Moukoko profitierte diesmal davon, dass Thorgan Hazard (Knöchelprobleme) verletzt ausfiel und Neuzugang Donyell Malen noch Fitnessdefizite aufweist. Erkennbar war Letzteres, als der 30-Millionen-Euro-Einkauf aus Eindhoven nach 58 Minuten für Moukoko eingewechselt wurde. Auch Malen hatte logischerweise noch Abstimmungsprobleme mit seinem Sturmpartner Haaland, der ihn - wie zuvor Moukoko - bei einem Querpass im Strafraum nicht fand. Auch das Zusammenspiel mit den Hintermännern funktionierte noch nicht reibungslos.

Signifikanter jedoch war der Mangel an Durchsetzungsfähigkeit in den direkten Duellen. Der Niederländer ist noch ein gutes Stück entfernt von seiner körperlichen Bestform, auch sein enormes Tempo bringt er derzeit nicht auf den Rasen. "Donny braucht noch Zeit", gab Rose später zu, "er weiß auch, dass er noch nicht in dem physischen Zustand ist, den wir brauchen, um unser Spiel zu spielen." Auch wenn er "nach und nach" komme, benötige Malen weitere Trainings- wie Spielzeit, um sich zu steigern.

Intensiv arbeiten die Dortmunder daran, den Topeinkauf des Sommers an die Mannschaft heranzuführen. Durch die Arbeit auf dem Platz, aber auch durch Gespräche und Videositzungen. Denn Malen spielt - wie auch sein potenzieller Vertreter Moukoko - eine wichtige Rolle in Roses Überlegungen.

Rose erklärt den Ansatz mit zwei Stürmern

Gegen die Bayern setzte der BVB-Trainer - wie zuvor im Pokal gegen Wiesbaden - auf die von ihm präferierte Mittelfeldraute hinter zwei echten Stürmern. Der 44-Jährige möchte, dass seine Mannschaft druckvoll agiert und dem Gegner keine Zeit zum kontrollierten Aufbau gibt. Das war auch gegen den Rekordmeister deutlich erkennbar, den die Dortmunder häufig aggressiv gegenpressten. Den beiden Stürmer fallen dabei wichtige Aufgaben zu: "Wenn du mit zwei Stürmern gegen eine Viererkette spielst, willst du Druck auf die beiden Innenverteidiger bekommen", erklärte Rose nach der Partie den Plan. Es sei darum gegangen, die Bayern vor Aufgaben zu stellen, mit denen sie sonst eher selten konfrontiert werden. Teilweise gelang das auch - und wären defensiv nicht so viele Fehler passiert, hätte die Partie womöglich einen anderen Verlauf genommen.

So aber sei das Ergebnis von Roses Ideen und der Umsetzung durch seine Mannschaft eine "interessante und hoch intensive Partie" gewesen, wie der BVB-Trainer anmerkte. "Aber leider auch eine, die wir nicht gewonnen haben."