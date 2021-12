Rose über Haaland: "Wir wissen, was Fakt ist"

Der spielerisch dürftige Auftritt beim 3:0-Erfolg über Fürth hat Kritik an der Mannschaft von Borussia Dortmund hervorgerufen. Intern wie extern. Vor dem Jahresabschluss in Berlin wünscht sich BVB-Trainer Marco Rose eine andere Leistung seines Teams - und spricht auch über die Spekulationen rund um Erling Haaland.

Ein Spiel - viele Themen: Auch vor dem Hinrundenabschluss bei Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) lautet die Frage mal wieder, ob das Glas bei Borussia Dortmund nun eigentlich halbvoll oder halbleer ist. Der sportlich dürftige Auftritt beim 3:0 gegen Fürth unter der Woche rief extern wie intern deutliche Kritik hervor, zudem wird fleißig über die Zukunft vor Torgarant Erling Haaland spekuliert. Trainer Marco Rose, inzwischen seit einem halben Jahr im Amt, hat sich daran gewöhnt - und wünscht sich einen Sieg im Olympiastadion, um aus einer seiner Meinung nach "anständigen Hinrunde" eine "sehr, sehr anständige Hinrunde" zu machen.

Personell stellen sich dabei mal wieder etliche Fragezeichen - auch das ist für den 45-Jährigen nichts Neues mehr: Zwar dürfte Thorgan Hazard wieder einsatzfähig sein, nachdem er gegen Fürth mit Krämpfen runter musste, dafür bangt Rose nun um Mats Hummels und Gregor Kobel, die beide erkältet sind. Noch offen ist zudem, ob Marius Wolf und Raphael Guerreiro (beide muskuläre Probleme) die Reise nach Berlin mit antreten können. Jude Bellingham fehlt aufgrund seiner fünften Gelben Karte gegen Fürth ohnehin gesperrt.

Wir haben Bälle gespielt, die es so gar nicht gibt. Marco Rose über das Spiel in Fürth

Viel wurde gesprochen in den vergangenen Tagen über jenes 3:0 gegen den Aufsteiger, bei dem Bellingham Glück hatte, nicht vorzeitig mit Gelb-Rot runterzumüssen. Dortmund tat sich schwer gegen die Fürther, die in der zweiten Hälfte dem Ausgleich phasenweise deutlich näher waren als die Borussen dem zweiten Treffer.

"Wir haben Bälle gespielt, die es so gar nicht gibt, und hatten wenig Zug zum Tor", sagte Rose am Freitag, "das führt dazu, dass du kein gutes Gefühl entwickelst, keinen Rhythmus bekommst und dann das Stadion unruhig wird." In Berlin müsse seine Mannschaft es in jeden Fall "anders machen, sonst wird es schwierig", sagt Rose, der damit rechnet, dass die Berliner dem Favoriten - ähnlich dem Vorhaben der Fürther - "ein Bein stellen" wollen. "Das müssen wir annehmen - und mit den Widerständen besser umgehen als wir es am Mittwoch gemacht haben."

Spekulationen rund um Haalands Zukunft: "Hanebüchene Meldungen"

Im Nachgang der Partie gegen Fürth wurde vieles hinterfragt - allen voran die Art von Erling Haaland, sich vor der Südtribüne zu verabschieden. Natürlich kam sie dann auch am Freitag, die Frage nach den Spekulationen um den Norweger - und wie sie ihn und die Mannschaft beeinflussen würden. "Wie er als junger Spieler damit umgeht, was eigentlich jeden Tag an hanebüchenen Meldungen und Spekulationen einprasselt, ist außergewöhnlich", antwortete Rose - und ließ nicht nur zwischen den Zeilen erkennen, dass ihm dieser Teil seiner Arbeit als BVB-Trainer eher wenig Freude bereitet.

"Wir drumherum sind es gewohnt, mal ist es mehr, mal weniger. Irgendwann hat dann wieder mal jemand eine Idee oder wird glauben, er müsste in ein Wespennest stechen, um Theater zu machen. Entschuldigen tut sich sowieso niemand dafür, wenn er etwas erzählt, was nicht stimmt. Wir nehmen es so, wie es ist." Er selbst konzentriere sich auf das, was er im persönlichen Austausch mit Haaland bespreche. "Wir wissen, was Fakt ist", sagte Rose, "wir treffen uns jeden Tag, reden miteinander, sind im Austausch. Wenn irgendwer glaubt, von außen Dinge reintragen zu müssen, lässt uns das kalt."

Startelf-Einsatz für Malen? "Er zeigt seinen Spielwitz"

Am Samstag wird Haaland, der gegen Fürth einen neuen Vereinsrekord aufstellte (30 Liga-Tore im Kalenderjahr 2021), natürlich erneut spielen. Gut möglich, dass ihm dann Donyell Malen zur Seite steht. Der Niederländer gehörte in den vergangenen Wochen neben dem stark aufspielenden Julian Brandt zu den Positiverscheinungen beim BVB und hat nach seinem überstandenen Infekt inzwischen wieder Power für mehr als einen Kurzeinsatz.

"Donny hat es in den vergangenen Wochen sehr gut hinbekommen", lobte ihn Rose für seine jüngsten Leistungen - auch gegen Fürth war er als Joker erfolgreich. "Er spielt mit mehr Vertrauen, holt sich mehr Bälle ab, zeigt seinen Spielwitz und hat jetzt auch eine Quote bekommen." Nun gehe es darum, an der Nachhaltigkeit zu arbeiten.

Das gilt gleichermaßen auch für den gesamten BVB, der punktuell in dieser Hinrunde zwar immer wieder überzeugen konnte und mit 34 Punkten nach 16 Spieltagen in der Liga sehr ordentlich dasteht, aber in Roses noch kurzer Amtszeit auch schon einige herbe Enttäuschungen verkraften musste. Allen voran das Aus in der Champions League bereits nach der Gruppenphase.

Keine großen Nachjustierungen im Winter

Roses Vorsätze für 2022 sind daher auch schon vor dem abschließenden Spiel in Berlin klar definiert: "Ich sehe uns auf einem anständigen Weg, aber wir haben Entwicklungspotenzial und sind mit dem Neuen, das wir angefangen haben, noch nicht am Ende. Wir werden versuchen, die Dinge weiterzuentwickeln, um das bestmögliche zu erreichen."

Auf größere Nachjustierungen am Kader allerdings wird er im Winter voraussichtlich verzichten müssen. Das Aus in der Königsklasse und die erneute starke Beschränkung der Zuschauerzahl belasten die wirtschaftliche Situation des BVB. "Wir müssen auf das Wohl des Vereins schauen", zeigte sich Rose am Freitag verständnisvoll, auch wenn er als Trainer natürlich gewisse Vorstellungen habe: "Wir werden nach und nach an unserem Kader arbeiten müssen. Aber ob die Wintertransferperiode dafür Spielraum gibt - das sehe ich jetzt eher nicht."