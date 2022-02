Rose über Haaland: "Noch ein Stück weg von 100 Prozent"

Borussia Dortmund muss die Aufholjagd gegen die Glasgow Rangers ohne Erling Haaland angehen. Beim Norweger ist weiterhin höchste Vorsicht geboten.

"Die Ausgangslage ist klar. Wir brauchen eine gute Balance. Das Spiel dauert 90 Minuten. Das bedeutet, dass wir auch 90 Minuten Zeit haben, um Tore zu erzielen", äußerte sich Marco Rose auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker und im Free-TV)bei den Glasgow Rangers. Dabei mithelfen, den Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen, kann Erling Haaland definitiv nicht. Der Norweger ist gar nicht erst mit nach Glasgow geflogen, auch für die Spiele danach wird es eng. "Er ist noch ein Stück weg von 100 Prozent. Wir sind jeden Tag im Austausch. Erling will sich nicht wieder verletzen. Wir wollen nicht, dass er sich wieder verletzt. Er muss 100-prozentig schmerzfrei sein. Da sind wir aktuell noch nicht", so der BVB-Coach über seinen wichtigsten Angreifer.

Die Verantwortung in der Offensive müssen daher weiterhin andere übernehmen, beim 6:0 über Gladbach gelang Kapitän Marco Reus das mit Bravour (zwei Tore, drei Assists). Auch bei Donyell Malen zeigt die Formkurve nach oben, ebenso bei Youssoufa Moukoko. "Moukoko war zuletzt immer eine Bereicherung für unser Spiel. Er ist jetzt mal gesund über einen längeren Zeitraum, das tut uns gut", spricht Rose über den 17-Jährigen, der auch beim 2:4 gegen die Rangers für Akzente sorgte. "Die zweite Hälfte im Hinspiel war in Ordnung. Das lässt auf mehr hoffen. Wir werden sehen, inwieweit wir ihn morgen auch einbauen. Wir werden ihn sicher brauchen."

Wie fit ist Meunier?

Brauchen wird der BVB auch Stabilität in der Defensive, besonders daran hat es im Hinspiel gefehlt. Mit Rechtsverteidiger Thomas Meunier könnte eine wichtige Säule rechtzeitig zurückkehren. "Wir haben heute noch das Abschlusstraining, da ist er mit dabei. Das schauen wir uns an, dann werden wir entscheiden, ob und wie lange wir ihn einbauen, ob von Anfang an oder als Einwechselspieler. Es ist gut, dass wir auf seiner Position wieder Optionen haben", so Rose.

"Wir haben im Hinspiel vier Tore bekommen, das bedeutet, diesmal gut zu verteidigen. Wir schleppen einen Rucksack mit hierher. Aber wir wollen die Chance morgen wahrnehmen", sieht Rose weiterhin gute Chancen, dass die Reise des BVB in der Europa League noch nicht zu Ende ist.