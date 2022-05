Rose über Haaland-Abschied: "Werden nicht aufhören, Fußball zu spielen"

Im letzten Heimspiel der Saison am Samstag gegen Hertha BSC werden bei Borussia Dortmund etliche Spieler verabschiedet - nicht nur Erling Haaland. Geschenke hat BVB-Coach Marco Rose aber nicht zu verteilen.

Es hat sich einiges getan bei Borussia Dortmund unter der Woche: Mit Erling Haaland verabschiedet sich wie erwartet der Topstar der letzten zwei Jahre Richtung Manchester City. "Wir werden nicht aufhören Fußball zu spielen, nur weil Erling Haaland uns verlässt", gab sich BVB-Coach Marco Rose am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz zum letzten Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hertha BSC betont gelassen ob des Abgangs des Norwegers. "Er hat sich entschieden, seinen nächsten Schritt zu gehen und wir wünschen ihm auf seinem Weg viel Glück und alles Gute. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen." Haaland hat seit seiner Ankunft im Sommer 2020 für den BVB in 88 Pflichtspielen sagenhafte 85 Tore erzielt.

Rose über Transfers: "Ich denke, dass wir auf der Position Mittelstürmer noch was machen müssen"

Ebenso wenig überraschend wird sich im Sommer Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi dem BVB anschließen. "Karim bringt uns eine Menge Speed und mehr Flexibiliät", sagte Rose, warnte zugleich jedoch davor, gleich zu viel von Adeyemi zu erwarten: "Aber er ist ein junger Kerl, den man nicht überfrachten darf." Doch durch Adeyemi komme frischer Wind in die Truppe, zudem werde auf bestimmten Positionen Druck aufgebaut und die Konkurrenzsituation angeheizt: "Schon das allein wird uns ein Stück weiterbringen", sagte Rose. Ein klassischer Strafraum-Stürmer sei Adeyemi aber nicht - weshalb sich der BVB auch weiter auf dem Transfermarkt umsieht: "Ich denke, dass wir auf der Position Mittelstürmer noch was machen müssen", sagte Rose. Insgesamt ist Rose aber mit den bisherigen Transfers - zuvor kamen bereits die beiden Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) und Niklas Süle (Bayern München) - zufrieden: "Ich habe die Überzeugung, dass wir mit dem Personal angreifen können."

Abschiede? - Rose: "Es wird keine Geschenke geben"

Am Samstag stehen aber erst einmal Abschiede an - nicht nur von Haaland. Auch der langjährige Kapitän Marcel Schmelzer, der ehemalige Stammkeeper Roman Bürki oder Mittelfeldantreiber Axel Witsel werden den Verein nach Saisonende verlassen. "Es wird keine Geschenke geben", wollte Rose aber niemanden eine Einsatzgarantie geben. Wobei diese bei Schmelzer, der seit 2005 das BVB-Trikot trägt und 367 Pflichtspiele für den BVB bestritt, sowieso ausgeschlossen ist. "Er ist seit gefühlt vier Monaten nicht mehr ins Mannschaftstraining, das hat auch ein paar versicherungsrelevante Themen", erklärte Rose. "So sehr ich es mir und den Fans wünschen würde, manches ist einfach nicht umsetzbar, und das ist bei Schmelzer so. Er wird im Stadion sein und das hoffentlich nicht zum letzten Mal. Es wird sicher ganz speziell werden."

Nach den Abschieden erwarte Rose von seinen Spielern, dass sie bei Anpfiff noch einmal voll konzentriert und fokussiert sind. "Es ist wichtig, noch einmal ein Zeichen zu setzen und alles rauszufeuern", kündigte er an. Von den zuletzt verletzten Spielern besteht lediglich bei Thomas Meunier die Chance auf einen Kaderplatz, auch wenn diese eher gering einzustufen ist. Für Mateu Morey, Mahmoud Dahoud und Thorgan Hazard reicht es aber zum Saisonabschluss sicher nicht. "Spielfähig wird keiner sein", sagte Rose.

Rose über Zorc: "Er hat eine Ära geprägt"

Und da wäre dann ja auch noch Michael Zorc. Angesichts des Umbruchs im Kader ging bisher fast unter, dass auch der Sportdirektor nach dem Hertha-Spiel den Stab an den bisherigen Lizenzspielerplaner Sebastian Kehl übergeben wird. "Er war ja nicht nur Sportdirektor, sondern auch jahrelang erfolgreicher Spieler. Er hat eine Ära geprägt", sagte Rose. "Ich glaube schon, dass er fehlen wird." Allerdings erfolgt der Abschied auch nicht von heute auf morgen, so dass der BVB "darauf vorbereitet" ist. "Außerdem ist er ja nicht aus der Welt und ich werde ihn ab und an mal anrufen und ihn um Rat fragen", schloss Rose.