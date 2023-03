Rose über Gladbachs Fan-Proteste: "Dann normalisiert sich das vielleicht irgendwann"

Im Hinspiel setzte es für Marco Rose und RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach eine heftige 0:3-Niederlage. In einer Partie, die begleitet wurde üblen Entgleisungen Gladbacher Fans, die sich gegen das Leipziger Konstrukt, den ehemaligen Coach und vor allem in besonders schäbiger Form den langjährigen Gladbacher Manager Max Eberl richteten.

Beim Rückspiel am Samstag in der Leipziger Arena erwartet Rose erneut Unmutsäußerungen aus dem Gladbacher Block („Ich würde sagen, es gehört dazu“), zugleich plädierte der Trainer für einen zurückhaltenden Umgang mit dem Thema in der Öffentlichkeit. "Wenn man aufhört, dem Thema medial eine große Bedeutung zu geben, normalisiert sich das vielleicht irgendwann", sagte Rose auf der Pressekonferenz seines Arbeitgebers am Freitag.

"Ich glaube, dass die Wucht und die Dauer der Enttäuschung auf der anderen Seite auch zeigt, dass man irgendwann dort ganz anständige Arbeit gemacht hat. Das hat Max über 13 Jahre gemacht, und ich durfte über zwei Jahre bei einem tollen Verein arbeiten", fügte Rose hinzu. Für Eberl, der im Hinspiel noch nicht bei RB unter Vertrag war, ist die Partie am Samstag das erstmalige Wiedersehen mit seinem früheren Klub.

Rose nicht zufrieden mit Leipzigs U 19

Obwohl angesichts der Verletztenmisere am Samstag einige Plätze auf der Leipziger Reservebank freibleiben werden, verzichtet Rose auf die temporäre Beförderung von Nachwuchsspielern in den Profikader und stellte mit der Begründung der eigenen U 19 ein ziemlich vernichtendes Zeugnis aus. "Ich nehme keinen dazu, weil man sich das verdienen muss. Ich sehe gerade keinen U-19-Spieler, den wir mit auf die Bank nehmen", sagte Rose.

RB rangiert in der Junioren-Bundesliga Nord/Nordost nur auf dem achten Platz - hinter Klubs wie Dresden, St. Pauli, Hannover oder Union Berlin, die mit weit geringeren finanziellen Mitteln auskommen müssen. Auch deshalb forderte Rose am Freitag: "Ich möchte, dass wir im Nachwuchs mehr an Schärfe gewinnen und Schritte nach vorn machen."