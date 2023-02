Rose über BVB-Los: "Freue mich, alte Freunde zu treffen"

Am Sonntagabend wurden die vier Viertelfinals im DFB-Pokal ausgelost. Die Stimmen zur Runde der letzten Acht.

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Schön, dass es mit einem Heimspiel für unsere Fans geklappt hat. Ich persönlich freue mich darauf, alte Freunde zu treffen, auch wenn man Borussia Dortmund lieber erst im Halbfinale oder Finale begegnen möchte. Aber wir nehmen es wie es kommt, wollen unbedingt unsere Pokal-Geschichte fortschreiben und ins Halbfinale einziehen."

Oliver Ruhnert (Geschäftsführer Profifußball bei Union Berlin): "Es ist kein Wunschkonzert im Pokal-Viertelfinale. Wir wissen, dass die Eintracht extrem heimstark ist. Dennoch wollen wir versuchen, in Frankfurt ins Halbfinale einzuziehen."

Markus Krösche (Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt): "Wir freuen uns, dass wir ein Heimspiel zugelost bekommen haben. Union Berlin ist natürlich ein schwieriger Gegner und eine absolute Topmannschaft - aber das war bei den Teams im Lostopf nicht anders zu erwarten. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen gemeinsam mit unseren Fans ins Halbfinale einziehen."

Fabian Wohlgemuth (Sportdirektor beim VfB Stuttgart): "Wunschgegner gibt es im Viertelfinale schon lange nicht mehr. Nürnberg hat sich nicht in diesem Wettbewerb so weit vorgekämpft, um uns das Feld ohne Gegenwehr zu überlassen. Wir wollen unbedingt in die nächste Runde und sind auf einen harten Fight eingestellt."