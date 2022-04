Rose spricht über "Kampf, Wetter, Atmosphäre" - und stärkt Physiotherapeut

Ein nasser Marco Rose zeigte sich am Freitagabend nach dem 2:0 in Stuttgart zufrieden mit seinem Team - auch wenn nicht alles passte. Eine Sache zu einem Dortmunder Dauerthema dieser Saison, den vielen Verletzten, wollte der BVB-Coach in diesem Atemzug aber auch klarstellen.

Das Wetter war am Freitagabend nicht das allerbeste: Heftige Regengüsse begleiteten das Duell zwischen Abstiegskandidat Stuttgart und Dortmund. Doch obwohl dabei etwa BVB-Coach Marco Rose im wahrsten Sinne des Wortes im Regen gestanden war, tat es seine Mannschaft im übertragenen Sinne nicht. Nach dem 1:1 in Köln und dem deutlichen 1:4 gegen Leipzig gewannen die Westfalen wieder ein Spiel - und das dank Doppelpacker Julian Brandt sowie ohne Gegentor.

So war dem Trainer hinterher auch egal, mit nassen Klamotten zum "DAZN"-Interview zu erscheinen. Vielmehr freute sich der 45-Jährige sichtlich, dass wieder vieles besser lief als zuletzt - allen voran natürlich das Ergebnis sowie der Ertrag beim 2:0 passten.

"Ich bin schon zufrieden", stieg Rose ein. "Wir haben gewonnen - und wir haben den Kampf, das Wetter und die Atmosphäre (vor fast 60.000 Fans; Anm. d. Red.) angenommen. Wir hatten auch viel Kontrolle bei diesem sehr interessanten Spiel, für das auch Stuttgart viel unternommen hat." Zwar wisse der Coach auch, dass "wir wieder viele Chancen - auch große - zugelassen haben, trotzdem haben wir insgesamt verdient gewonnen."

Roses Einschätzung deckte sich auch weitestgehend mit dem Spielverlauf: Die Schwarz-Gelben kontrollierten zumeist das Geschehen, bekamen nur Zielspieler Erling Haaland nicht richtig in Szene gesetzt und ließen neben zwei Aluminiumtreffern defensiv allen voran in einer starken VfB-Schlussphase zu viele Möglichkeiten zu, die es nochmals hätten richtig spannend machen können.

Dem FC Bayern "die Stirn bieten"

"Die Stuttgarter haben zu viel vom Spiel und zu viel Chancen gehabt", ergänzte passend dazu der ehemalige VfB-Keeper Gregor Kobel, der selbst etwa einen brandgefährlichen Schlenzer von Borna Sosa in den finalen Minuten bärenstark aus seinem linken Winkel gekratzt hatte. "Sie spielen einen geilen, attraktiven Fußball - deswegen stehen sie meiner Meinung auch zu Unrecht da unten. Bei so etwas müssen wir einfach noch besser aufpassen und souveräner sein, denn da war heute auch Glück dabei."

Doch auf genau dieses Glück kommt es oft im Fußball auch an, meinte wiederum Rose, der klarmachte, die Saison trotz ziemlich sicherem Platz unter den Top 4 noch lange nicht abhaken zu wollen. "Wir wollen in der Periode das Maximale rausholen, wir wollen relativ schnell die Champions-League-Qualifikation klarmachen. Und wir spielen noch in München (23. April, Anm. d. Red.), wo wir natürlich noch einmal zeigen wollen, dass wir ihnen die Stirn bieten können."

Es sei in den nächsten Wochen einfach weiterhin wichtig, "dass wir bei uns bleiben".

Rose ist wichtig, "das heute noch einmal klarzustellen"

Verlässt den BVB im Sommer nach 15 Jahren: Physiotherapeut Thomas Zetzmann. picture alliance / augenklick/firo Sportphoto

Abseits des rein sportlichen Erfolgs wurde der BVB in Stuttgart wie so oft schon in dieser Bundesliga-Saison vom Verletzungspech heimgesucht. Während sowohl Mats Hummels als auch Raphael Guerreiro mit muskulären Problemen die Segel streichen mussten, hatte sich Giovani Reyna bereits in der 1. Minute verletzt (Rose: "Gio ist wieder fix und fertig") und wenig später Mahmoud Dahoud wohl zweimal die Schulter ausgekugelt.

In diesem Zusammenhang wollte Rose aber eines klarstellen - und zwar, dass dafür kein Hauptschuldiger zur Verantwortung gezogen werden kann. "Mich ärgert das für die Jungs einfach", startete der Trainer seine klare Botschaft: "Aber sie können mir glauben, dass wir mega professionell aufgestellt sind."

Diskussionen wie über den seit weit über zehn Jahren im Verein tätigen Physiotherapeuten Thomas Zetzmann (51), dessen Abschied zum Saisonende vom Verein am Donnerstag offiziell gemacht worden war, ließ Rose dabei aber nicht gelten: Dass unter der Woche überhaupt darüber gesprochen worden war, "das war eine Farce. Er ist ein hervorragender Physiotherapeut, ein ganz toller Mensch, bei den Jungs beliebt - und wird er mit den Verletzungen in Verbindung gebracht? Ne ... Vorher kommt der Trainer, die Ärzte, der Athletiktrainer zum Thema Belastungssteuerung. Dann kommen irgendwann die Physios. Deswegen ist es mir wichtig, das heute noch einmal klarzustellen."

