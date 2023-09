Rose: "So ehrlich muss man sein, ich bin kein Träumer"

Mit RB Leipzig ist Marco Rose vielversprechend in die Saison gestartet. Gegenüber dem kicker erklärt er Coach, warum er den FC Bayern dennoch als klaren Titelfavoriten sieht.

Vor einem Jahr übernahm Rose das Traineramt in seiner Heimatstadt, führte RB von Platz elf in die Champions League und zum DFB-Pokalsieg. Vom herausfordernsten Jahr seiner Trainerkarriere will er aber nicht sprechen.

"Jede Aufgabe ist auf diesem Niveau eine Herausforderung. Wenn du als Trainernovize in Salzburg zum ersten Mal eine Profimannschaft übernimmst, dann weißt du genau, dass dieser erste Schuss auch sitzen sollte", erklärt Rose im kicker-Interview (Montagsausgabe). "Ein Traditionsverein wie Gladbach als erste Station in Deutschland war ebenfalls eine Herausforderung. Und nach Dortmund bin ich gegangen, weil wir Deutscher Meister werden wollten. Doch nach einem Jahr war Schluss", so Roses Rückblick.

Wir definieren uns im Moment eher über kurz- und mittelfristige Aufgaben, und da wollen wir die Bayern schlagen, wenn sie in drei Wochen zu uns kommen. Marco Rose

Angesichts des gewaltigen Umbruchs im Sommer mit zehn Zugängen sieht Rose RB trotz des vielversprechenden Saisonstarts nicht als Titelanwärter und erster Jäger des FC Bayern. "Wir haben mit Gvardiol, Laimer, Szoboszlai und Nkunku eine Achse abgegeben, plus Halstenberg und André Silva. Das macht etwas mit einer Mannschaft. So ehrlich muss man sein, ich bin kein Träumer", sagte Rose und formulierte bezüglich der eigenen Ansprüche: "Wir definieren uns im Moment eher über kurz- und mittelfristige Aufgaben, und da wollen wir die Bayern schlagen, wenn sie in drei Wochen zu uns kommen."

Rose sieht die Bayern nicht anfälliger als zuvor

Allerdings glaubt Rose nicht, dass der Titelverteidiger durch die geplatzten Deals am letzten Tag des Transferfensters anfälliger geworden sind: "Wir kennen die Bayern doch schon so viele Jahre: Genau solche Situationen nehmen sie gerne an, rücken noch enger zusammen. Thomas Müller zum Beispiel wird den Weg schon vorgeben und in der Kabine klare Ansagen machen: Passt auf Freunde, so wie die gerade draußen über uns reden, zeigen wir ihnen erst recht unser 'Mia san mia'."

Klopps Rat an Rose

Roses erste Trainerstation war der Nachwuchs von Mainz 05, dazu inspiriert hatte ihn sein früherer Trainer Jürgen Klopp. "Er hat mir mal gesagt, dass wenn er im Rückblick etwas anders machen könnte, dann hätte er wohl auch den Weg über den Nachwuchs gewählt, um die Dinge step by step zu lernen", erzählte Rose, der froh ist, damals auf Klopp gehört zu haben: "Ich muss sagen, dass es wichtig und richtig war, im Nachwuchs anzufangen und zu lernen. Dass ich Fehler machen konnte, ohne dass diese gleich öffentlich breitgetreten wurden."

Im großen Interview spricht Rose zudem über sein Duell als Regionalliga-Coach von Lok Leipzig gegen RB, über die Besonderheit einer Trainer-Anstellung in der Heimatstadt, die Bedeutung von Disziplin und Titeln und sein Urteil über Jungstar Xavi.