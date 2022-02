Rose: "Sehr erwachsen verteidigt"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Teams ...

Union Berlin - Borussia Dortmund 0:3 (0:2)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wir sind nicht so schlecht gestartet. In den ersten 15 Minuten waren wir da, waren aktiv und konnten Dortmund immer wieder stressen. Dann hat Dortmund die Kontrolle über das Spiel bekommen und hat uns laufen lassen. Die Reaktion meiner Mannschaft nach der Pause hat mir gefallen, wir hatten unsere Möglichkeiten. Am Schluss war Dortmund die effizientere Mannschaft, aber nicht um drei Tore besser."



Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Es war das erwartet schwere Spiel. Die erste Halbzeit war sehr ordentlich, nach schwierigen ersten zehn Minuten haben wir den Ball ordentlich laufen lassen. Nach der Pause war klar, dass die Unioner mehr investieren würden, sie geben nie auf. Wir haben es trotzdem sehr leidenschaftlich, diszipliniert und erwachsen verteidigt. In der Summe war es ein verdienter Sieg, auch wenn das Ergebnis ein Stück zu hoch ausgefallen ist."

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 4:2 (1:0)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Es war eine schwierige Aufgabe. Stuttgart hat es uns sehr schwer gemacht. Es hat quasi keine Räume gegeben. Die Umschaltsituationen von Stuttgart haben wir gut kontrolliert, das ist uns gut gelungen. Entscheidend im Spiel war, dass wir das Spielglück nach dem Gegentor auf unserer Seite gehabt haben. Das 2:1 war der Knackpunkt für uns. Über das ganze Spiel gesehen geht der Sieg in Ordnung."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert. Wir haben in der ersten Halbzeit kompakt und intensiv verteidigt. Wir hatten die ein oder andere Torchance, hätten auch in Führung gehen können. Kurz nach der Halbzeit machen wir das 1:1. In der Folge das 1:2 zu kassieren, ist natürlich bitter. Im Anschluss haben wir versucht, mehr Risiko einzugehen und wollten mehr Druck erzeugen. Unter dem Strich ist es bitter, dass wir nicht gepunktet haben."

VfL Bochum - FC Bayern München 4:2 (4:1)

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "An so einem Tag passt vieles. Wir wollten den Bayern den Spaß am Fußball nehmen. Wir hätten das fünfte Tor machen können. Wir sind froh, weitere drei Punkte für unser Ziel gesammelt zu haben."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr schlecht gespielt. Wir haben einen Plan gehabt, der nicht gut aufging. Ich hätte früher handeln müssen. Wir sind relativ spannungslos aufgetreten in der ersten Halbzeit. Am Ende ist es auch ein in der Höhe verdienter Sieg für Bochum."

SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 1:1 (0:1)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Mainz war gut in der ersten Halbzeit, wir waren nicht gut, das war zu wenig. Wir haben zu langsam gespielt, sind unsauber gewesen. Der Rückstand war verdient, auch wenn das Tor natürlich irregulär war. Solche Fehler passieren halt, Herr Aytekin kann gar nichts dafür. So leben wir mit dem Punkt, aber natürlich sind wir nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und wenig zugelassen. Es war klar, dass Freiburg in der zweiten Halbzeit kommen würde. Wir hatten ein paar Chancen auf das zweite Tor, bevor das 1:1 fällt. Es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne bei den Auswärtsleistungen."

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben zwischen beiden Strafräumen ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben Wolfsburg immer wieder unter Druck gesetzt. Aber dort wo es zählt, waren wir nicht gut genug. Wir waren nicht in der Lage, aus unserer Überlegenheit auch im Strafraum Kapital zu schlagen. Die Dreierkette von Wolfsburg war für uns heute nicht zu überwinden. Wenn du in beiden Strafräumen schlechter bist als der Gegner, verlierst du halt ein Spiel."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Es war ein ganz hartes Stück Arbeit. Wir haben 20 Minuten überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen, bis zur Halbzeit war es dann auf Augenhöhe. Aus der Halbzeit raus hatte die Eintracht mehr Ballbesitz, aber wir haben im letzten Drittel sehr gut verteidigt. Mentalität top, sehr gut verteidigt, mit dem Ball ausbaufähig."

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 3:2 (1:1)

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Uns allen ist eine Last von der Schulter gefallen. Augsburg hat uns teilweise vor Probleme gestellt. Trotzdem sind wir der verdiente Sieger. Das war in unserer Situation ein absoluter Befreiungsschlag. Man hat aber auch gesehen, dass wir noch nicht stabil genug sind."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Es wäre mehr möglich gewesen. Wir hatten die Chance, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Wir haben unseren Strafraum zu fahrlässig verteidigt. Das ist der Grund, warum wir mit leeren Händen nach Hause fahren."

SpVgg Greuther Fürth - Hertha BSC 2:1 (1:0)

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Ich hin sehr zufrieden. Das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt. Wir hätten in der ersten Hälfte höher führen müssen. Wir waren sehr diszipliniert und hatten eine hohe Intensität auf dem Platz, das ist die Basis für unser Spiel. Die zweite Hälfte war sehr unterhaltsam, es gab viele Tormöglichkeiten. Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können. Es war ein verdienter Sieg, auch wenn wir es am Schluss noch mal spannend gemacht haben."

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Für uns war der Beginn ein Deja-vu, dass wir schon wieder früh in Rückstand geraten und hinterherrennen. Wir haben keine gute und entschlossene erste Halbzeit gespielt. In der zweiten Halbzeit ist es besser geworden. Der Elfmeter hat uns weh getan. Wir hatten unsere Möglichkeiten. Wir sind absolut nicht zufrieden, weil es unnötig war. Wir haben einiges vermissen lassen im Gegensatz zu letzter Woche."

RB Leipzig - 1. FC Köln 3:1 (1:0)

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir müssen im ersten Durchgang mehr Tore schießen. Es ist Wahnsinn, dass wir es nicht geschafft haben, da mehr Kapital zu schlagen. Im zweiten Durchgang müssen wir es nach dem 3:0 cleverer spielen. In Summe bin ich natürlich überglücklich über die drei Punkte. Köln hat es bis zum Ende immer wieder versucht. Daher war es nicht ganz einfach."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden. Mit der Leistung bin ich zufrieden. Wir haben uns nicht nur immer wieder gewehrt, sondern uns auch reingearbeitet ins Spiel. Wir haben ergebnisunabhängig nach vorne gespielt. Das ist das, was ich sehen will."