Rose sauer: "Das ist nicht zu entschuldigen"

Titelverteidiger Dortmund ist nach dem 1:2 beim FC St. Pauli schon im Pokal-Achtelfinale ausgeschieden. Coach Marco Rose wählte danach klare Worte.

"Die Chance auf einen Titel ist weg. Den Titel, den wir letztes Jahr geholt haben, können wir nicht mehr verteidigen", stellte BVB-Coach Marco Rose nach dem 1:2 beim FC St. Pauli bei "Sky" fest. "So, wie wir das Spiel angefangen haben, haben wir es die ersten fünf bis zehn Minuten nicht angenommen wie ein Pokalspiel."

Bereits nach vier Minuten lag Dortmund zurück. "Unter den Bedingungen mit dem Boden und einem starken Gegner bringst du dich selbst in Probleme. Das ist nicht zu erklären und auch nicht zu entschuldigen", polterte der Trainer. "St. Pauli macht mit dem ersten Angriff das Tor. Da geht es um Dinge, die wir vorher besprochen haben. Das haben wir nicht gemacht und liegen zurück, dann kommt noch das Eigentor."

Und dann sprach Rose etwas Grundsätzliches an: "Wir müssen einfach den nächsten Schritt gehen als Mannschaft", forderte der 45-Jährige. Daran gilt es nun zu arbeiten "Wir müssen von Anfang an Energie reinstecken als Mannschaft, weil es um einen Titel geht. Das wir das nicht geschafft haben, ist doof."

Rose ist "einfach sauer"

Die Dortmunder waren nach dem Ausscheiden der Bayern vielleicht der Topfavorit auf den Titel. Erstmals seit der Saison 2006/07 wird nun weder der BVB noch die Bayern im Pokal-Viertelfinale stehen. "Ich bin einfach sauer. Der Pokal ist eine Chance auf einen Titel und wir sind grundsätzlich in einer guten Verfassung. Dann schenken wir das Spiel in den ersten zehn Minuten einfach so weg. Wir müssen dann hinterherrennen gegen einen Gegner, wo wir genau wussten, was uns hier erwartet", so Rose.

Diese herbe Enttäuschung muss der BVB erst einmal verarbeiten. Und dann geht es am Samstag in der Bundesliga in Hoffenheim weiter. "Wir fahren jetzt nach Hause, sind mega enttäuscht. Wir trainieren wahrscheinlich anständig und dann schauen wir, wie wir am Samstag auf das Ergebnis heute reagieren", sagte Rose. Eins ist jedoch klar: In der Bundesliga darf sich Dortmund kaum noch Ausrutscher erlauben, wenn die Borussia denn die Bayern (aktuell sechs Punkte Vorsprung) noch abfangen will.