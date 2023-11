Rose ruft Pokal-Revanche aus: "Wollen es besser machen"

Als Titelverteidiger schied RB Leipzig bereits in der 2. Runde beim VfL Wolfsburg aus dem DFB-Pokal aus. Nun kommt es in der Bundesliga zum Wiedersehen.

Nach der Länderspielpause geht es für RB Leipzig in die "letzte Phase des Jahres", die Trainer Marco Rose "so erfolgreich wie möglich gestalten" will. Sieben Spiele stehen für die Sachsen im Jahr 2023 noch an - und damit eine Partie weniger, als man sich ursprünglich erhofft hatte.

Schuld daran ist der kommende Gegner, der VfL Wolfsburg, bei dem die Leipziger zum Auftakt in die abschließenden rund vier Pflichtspiel-Wochen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastieren.

Fakt ist, dass wir dort im DFB-Pokal ausgeschieden sind. Das hat weh getan, weil wir es als Titelverteidiger nicht korrigieren können. Marco Rose über das Pokal-Aus in Wolfsburg

Denn es ist nicht das erste Gastspiel bei den Niedersachsen in dieser Spielzeit. Ende Oktober stand für RB das Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal in Wolfsburg an, dass der Titelverteidiger mit 0:1 verlor. "Es ist augenscheinlich, dass wir dort nicht unseren besten Tag hatten. Wir waren nicht intensiv genug in vielen Situationen gegen den Ball und nicht durchschlagskräftig mit dem Ball nach vorne. Fakt ist, dass wir dort im DFB-Pokal ausgeschieden sind. Das hat weh getan, weil wir es als Titelverteidiger nicht korrigieren können", blickte Rose auf das Pokal-Aus zurück.

"Jetzt spielen wir wieder in Wolfsburg und wollen es besser machen. Für uns geht es darum, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Jeder kennt unsere Ansprüche und die daraus gewachsene Erwartungshaltung, die nicht immer einfach ist. Wir haben die Quittung bekommen, aber haben nun die Chance, das besser zu machen", sieht Rose nun einer möglichen Revanche positiv entgegen.

Verzichten muss der Trainer dabei auf Timo Werner. Den Stürmer, der in der laufenden Spielzeit noch nicht in die Spur findet, plagen muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. "Wir hoffen, dass es jeden Tag besser wird", so Rose.

Sesko, Gulasci und Kampl fraglich

Während der Trainer bei Benjamin Sesko (Schlag in den Nacken), Peter Gulasci ("Für ihn ist es nach der starken Prellung schwer, in Fußballschuhe zu kommen") und Kevin Kampl (leichte Sprunggelenksprobleme) noch nicht final sagen konnte, ob es für den Spieltagskader reicht, stehen ihm Dani Olmo und Willi Orban definitiv nicht zur Verfügung.

Beim Spanier sei nicht absehbar, wann er wieder zur Verfügung stehen wird. "Wir müssen sehen, für was es am Ende reichen wird, wann er wieder richtig Zweikämpfe führen kann mit seiner Schulter", erklärte Rose. "Deshalb ist es schwierig zu sagen, ob es dieses Jahr noch einmal zu einem Einsatz reicht."

Orbans Kopfballqualitäten sind schwer zu ersetzen

Während Olmos Ausfall in den vergangenen Wochen im Kollektiv gut aufgefangen werden konnte, vermissen die Leipziger ihren Kapitän Orban besonders aufgrund dessen Kopfball-Qualitäten im Offensivspiel. "Es ist sicher richtig, dass Willi uns in diesem Bereich fehlt", gab Rose zu. "Lösen könnte das vielleicht Willi Orban, aber der ist halt nicht da", erklärte der Trainer zunächst mit einem Augenzwinkern.

"Wir geben den Jungs immer wieder Dinge mit, aber die Erfahrung, die Power und am Ende auch die Überzeugung, die Willi in solchen Situationen an den Tag legt, die kann man nicht von heute auf morgen lernen", sang Rose ein Loblied auf den torgefährlichen Verteidiger. "Deswegen müssen wir unsere Tore anders machen - zum Beispiel über Xavi, der gerne mal vom Sechzehner die lange Ecke findet."