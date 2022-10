Rose rüffelt Werner: "Erwarte, dass der Spieler zu mir kommt"

Bei Leipzigs erstem CL-Sieg war sportlich viel Gutes dabei. Wäre da nicht die schwere Gulacsi-Verletzung gewesen - und die Auswechslung von Timo Werner.

Der 26-jährige Nationalspieler legte einen Auftritt mit Licht und Schatten hin: Zum einen spielte er den riskanten Rückpass auf seinen Keeper Peter Gulacsi, der sich bei dieser Szene ohne das Zutun eines Gegenspielers das Kreuzband riss. Zum anderen war er am Ausgleichstreffer von Celtic beteiligt, weil er an der Mittellinie einen Hackenpass spielte, der beim Gegner landete und kurz darauf die Leipziger Abwehr entblößt war.

Zudem lieferte er sich in der ersten Halbzeit während einer Unterbrechung eine aufgebrachte Diskussion mit Nationalmannschaftskollege David Raum.

Als Werner in der 71. Minute das Feld verließ und beim Abklatschen mit Trainer Marco Rose ein wenig zögerlich reagierte, erhielt er nach der Partie einen entsprechenden Rüffel. "Ich erwarte, dass der Spieler auf mich zukommt", sagte der RB-Coach im ZDF zu den Abläufen in einem solchen Fall und erinnerte Werner deutlich daran, dass Fußball "ein Mannschaftssport" sei. "Die Botschaft gebe ich schon noch mal mit", betonte Rose ausdrücklich.

Nach seiner Auswechslung hatte sich Werner schmollend in die hinterste Ecke der Bank verzogen, sich aber bis zum Abpfiff wieder beruhigt, so dass er lächelnd den ersten Sieg der Sachsen in der Königsklasse mit den Kollegen und Fans feiern konnte.