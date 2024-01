Rose rechnet Ende Januar mit Orban

Seit dem späten Dienstagnachmittag befindet sich RB Leipzig im Trainingslager im spanischen La Manga. Dort will Trainer Marco Rose an Abläufen feilen. Der Kapitän muss sich noch in Geduld üben.

Ohne die beim Afrika-Cup weilenden Amadou Haidara (Mali) und Ilaix Moriba (Guinea, an dem soll unter anderem der FC Getafe interessiert sein) umfasst der Kader, mit dem die Sachsen an die spanische Costa Calida gereist sind, 28 Spieler. Dazu gehören auch die Nachwuchs-Akteure Nuha Jatta (17, Mittelfeld), Yannick Eduardo (17, Sturm), Tim Köhler (18, Abwehr), Lenny Hennig (17, Abwehr) und U-17-Weltmeister Winners Osawe (17, Mittelfeld).

Bis zum Sonntag, wenn der Flieger die Spieler des derzeitigen Tabellenvierten nach Leipzig zurückbringt, will Trainer Marco Rose primär an den Automatismen seines Teams feilen. "Wir nehmen uns vor, an ein paar Abläufen zu arbeiten", sagt Rose, "wir spielen in nicht einmal 14 Tagen gegen Frankfurt. Wir wollen in unserem Spiel nochmal ein paar Dinge verfestigen."

Zudem gehört in dem aus Neapel gekommenen Eljif Elmas ein neuer Spieler zum Leipziger Aufgebot, "der sich an unsere Abläufe gewöhnen möchte". Vor allem aber, so der 47-Jährige weiter, "wollen wir die Abläufe, die gut funktionieren, weiter einschleifen und Routine in unser Spiel bekommen: Spiel unter Druck, Spiel letztes Drittel."

Darüber hinaus stehen Automatismen gegen den Ball sowie Standard-Situationen auf der Prioritäten-Liste von Rose. In einem für Samstag geplanten Testspiel - der Gegner steht noch nicht fest - sollen die Trainingsinhalte dann möglichst schon sichtbar werden.

Kampl und Simakan müssen passen

Am Mittwoch mussten derweil Kevin Kampl und Mohamed Simakan krankheitsbedingt passen, während Castello Lukeba (leichte Rückenprobleme), Neuzugang Elmas (leichte Oberschenkelprobleme) und Dani Olmo ((nach Schultereckgelenk-Sprengung) Teile des Teamtrainings absolvierten.

Derweil muss sich Willi Orban noch gedulden. Der Kapitän und Abwehrchef, der seit seinem Anfang September erlittenen Außenbandriss im rechten Knie ausfällt, arbeitet auch in La Manga individuell, für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist es noch zu früh. "Bei Willi hoffen wir, ihn Ende Januar wieder komplett mit im Team zu haben", sagt Rose zu den Rückkehr-Perspektiven des 31-Jährigen.